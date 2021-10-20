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Спагетти "Волосы ведьмы" на Хэллоуин – как приготовить самую страшную пасту

Ирина Маслова
20 октября, 10:51
В этой безусловно вкусной "прическе" будут нарезанные вяленые помидоры и тертый пармезан. Последний можно заменить другим сыром. Если не удалось найти черную пасту, можно использовать пищевую краску

Вся еда на Хэллоуин должна отвечать двум требованиям: меню нужно устрашающее, но разнообразное и вкусное. Максимально подходят под это все спагетти "Волосы ведьмы", одни из самых востребованных, во всяком случае, в США. В этом рецепте есть вяленые помидоры и пармезан, но дополнительные ингредиенты можно изменять и добавлять что-то от себя.

Спагетти "Волосы ведьмы"

Ингредиенты:

Спагетти "Волосы ведьмы" / Фото: www.troisfoisparjour.com

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  • 4 порции черной пасты;
  • 3 ст. л. оливкового масла (или масла из вяленых помидоров);
  • 4 зуб. чеснока, разрезанных пополам;
  • 1 стакан вяленых помидоров, нарезанных ломтиками;
  • 1/2 стакана тертого пармезана;
  • соль и перец по желанию.

Как приготовить:

  1. Приготовьте пасту, следуя инструкциям на упаковке. Процедить и отложить.
  2. Нагрейте оливковое масло и чеснок в большой сковороде на среднем огне в течение 5 минут или пока чеснок не подрумянится.
  3. Добавьте сушеные помидоры и макароны, затем продолжайте готовить 3-4 минуты. Добавьте пармезан, приправьте и подавайте.

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