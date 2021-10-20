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Спагеті "Волосся відьми" на Геловін – як приготувати найстрашнішу пасту

Ірина Маслова
20 жовтня, 10:51
У цій безумовно смачній "зачісці" будуть нарізані в'ялені помідори і тертий пармезан. Останній можна замінити іншим сиром. Якщо не вдалося знайти чорну пасту, можна використовувати харчову фарбу

Уся їжа на Геловін має відповідати двом вимогам: меню потрібно страхітливе, але різноманітне та смачне. Максимально підходять під це все спагеті "Волосся відьми", одні з найзатребуваніших, у всякому разі, в США. У цьому рецепті є в'ялені помідори і пармезан, але додаткові інгредієнти можна змінювати і додавати щось від себе.

Спагеті "Волосся відьми"

Інгредієнти:

Спагеті "Волосся відьми" / Фото: www.troisfoisparjour.com

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  • 4 порції чорної пасти;
  • 3 ст. л. оливкової олії (або олії з в'ялених помідорів);
  • 4 зуб. часнику, розрізаних навпіл;
  • 1 ск. в'ялених помідорів, нарізаних скибочками;
  • 1/2 ск. тертого пармезану;
  • сіль і перець за бажанням.

Як приготувати:

  1. Приготуйте пасту, згідно з інструкцією на упаковці. Процідити і відкласти.
  2. Нагрійте оливкову олію і часник у великій сковороді на середньому вогні впродовж 5 хвилин або поки часник не підрум'яниться.
  3. Додайте сушені помідори та макарони, потім продовжуйте готувати 3-4 хвилини. Додайте пармезан, приправте і подавайте.

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