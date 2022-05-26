Спаржа с соусом бешамель и все тонкости приготовления от Евгения Клопотенко

С сезонным щавелем на кухне можно делать многое, подборку интересных рецептов мы публиковали. А вот спаржу вкуснее слегка обжарить (30-40 секунд) на сливочном или оливковом масле – и можно подавать. Она сама по себе хороша.
Ее можно бланшировать в течение минуты, затем переложить в ледяную воду – и тоже она готова к употреблению.
Спаржа с соусом бешамель от Евгения Клопотенко / Фото: klopotenko.com, Коллаж: Сегодня
Важно обрезать несколько сантиметров у основания побега и только в том случае, если оно жесткое.
Для спаржи с соусом бешамель от Евгения Клопотенко она отваривается минуту, потом обжаривается на сливочном масле тоже минуту.
Спаржа с соусом бешамель
Спаржа с соусом бешамель / Фото: klopotenko.com
Для спаржи:
- 500 г спаржи;
- 30 г сливочного масла;
- сок четверти лимона;
- соль.
Для бешамель:
- по 30 г сливочного масла, муки;
- 300 мл молока;
- соль;
- щепотка мускатного ореха.
Как приготовить:
- Очистите побеги, отрежьте 2 см от края, отправьте в подсоленную воду варить 1 минуту.
- Отправьте ее на сковородку со сливочным маслом. Жарьте 1 минуту.
- Сотейник поставьте на плиту, растопите 30 г сливочного масла. Всыпьте 30 г пшеничной муки и постоянно помешивайте.
- Влейте 300 мл молока, возьмите венчик и интенсивно мешайте, пока соус не станет густой консистенции. Важно, чтобы не образовались комочки. Также количество молока можно увеличить, чтобы соус был не слишком густым. Добавьте соль по вкусу и мускатный орех.
- Выложите спаржу на тарелку, сбрызните лимонным соком, а сверху выложите соус бешамель.
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