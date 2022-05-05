Что приготовить со щавелем – рецепты салата, пирога и вареников

Для салаты нужны сосиски и немного бекона, открытый пирог запекается на готовом слоеном тесте, а тесто для вареников сделайте по своему проверенному рецепту

Простые рецепты со щавелем / Фото: Коллаж: Сегодня

Что интересного приготовить из гречки, кроме каши, мы публиковали. Пришло время сезонного сочного щавеля. Те, кто очень сильно по нему скучал, уже успели приготовить борщ.

Но эта зелень открывает более широкое поле деятельности. Перед тем, как начнете работать с ним, а именно как для начинки в пироге или варениках, нужно удалить все прожилки.

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Так щавель будет легче поддаваться термообработке и будет нежнее.

Сосиски для салата от oksanaqueencook нужно обмотать в тонкий бекон и запечь в течение 10 минут.

Начинка для пирога по рецепту lenazzcooking состоит из щавеля и творога.

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Рецепт вареников со щавелем редакционный, К начинке нужно добавить сахар по вкусу.

Вареники со щавелем

Вареники со щавелем / Фото: instagram.com/nicolai_tand

Ингредиенты для начинки:

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щавель;

сахар;

растительное масло.

Как приготовить:

Щавель можно нарезать и слегка обжарить на растительном масле или потолочь его. Перед тем, как защеплять края теста для вареников, добавьте немного сахара.

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Салат со щавелем и сосисками

Салат со щавелем

Ингредиенты:

сосиски – 4 шт.;

бекон сырокопченый тонкой нарезки – 4 полоски;

щавель – 20 листьев;

зеленый горошек консервированный – 2 ст. л.

Для заправки:

лимонный сок, горчица – по 1 ч. л.;

масло оливковое – 2 ст. л.;

перец молотый, орехи.

Как приготовить:

Очистить сосиски от верхней оболочки и обмотать полосками бекона. Запекать в духовке 10-15 минут при температуре 180 градусов до золотистого цвета бекона. Щавель тщательно помыть, убрать прожилки, нарвать руками. Соединить щавель с горошком, выложить в тарелку, сверху – сосиски, нарезанные на дольки, полить заправкой и посыпать измельченными орехами.

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Пирог со щавелем из слоеного теста

Пирог со щавелем из слоеного теста / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто, творог – по 500 г;

яйца – 3 шт.;

щавель – 200 г;

немного зеленого лука, кинзы и петрушки;

соль, прованские травы.

Как приготовить:

Форму смазать маслом. Выложить тесто, формируя бортики. Щавель нарезать и обжарить на сковороде с небольшим количеством растительного масла, пока он не осядет и не поменяет цвет. Смешать творог и яйца. Добавить щавель и мелко нарезанную зелень. Добавить соль и прованские травы, перемешать. Выложить начинку на тесто. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 45-50 минут.

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