Молодая картошка с укропом и маслом плюс бонус – отличный салат к ней

Советуют брать мелкую картошку, именно она получается особенно вкусной. Перед самым окончанием варки добавьте в воду несколько лавровых листьев

Молодая картошка с маслом и укропом - рецепт / Фото: Depositphotos

Как оригинально и вкусно подать старый картофель в виде лодочек мы писали, молодая картошка – это сваренная и подана со сливочным маслом и укропом.

Украинский фудблогер Ольга Матвей, кроме непосредственно рецепта, делится несколькими лайфхаками.

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Например, добавить стебли укропа и базилика во время варки, лавровый лист – в конце приготовления, а соус на основе сливочного масла, соли и укропа должен настояться.

К молодой картошке приготовьте салат из помидоров, базилика и растительного масла.

Молодая картошка с маслом и укропом

Молодая картошка с маслом и укропом / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

картошка;

соль;

сливочное масло;

чеснок;

укроп;

лавровый лист.

Для салата:

помидоры;

базилик;

соль или соевый соус;

растительное масло.

Как сделать сытный картофель мафрум, который любят в Израиле, читайте здесь.

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Как приготовить:

Картофель хорошо промыть, выложить в кастрюлю с подсоленной водой. Укроп и базилик помыть, оборвать листья, стебли добавить к картофелю. Сливочное масло растопить, добавить соль и нарезанный укроп. Добавить измельченный чеснок. Перемешать и оставить до готовности картофеля. После того, как картофель прокипел 5 минут, готовить еще 10-15 минут. За несколько минут до приготовления добавить лавровый лист. К картофелю вылить масло и перемешать, потрушивая. Ни в коем случае не надо это делать ложкой. Для салата нарезать базилик, добавить в масло и оставить на несколько минут. Добавить соль или соевый соус. Помидор нарезать, соединить с заправкой.

Все подробности этой молодой картошки узнаете из видео.

Отвар из старой картошки и пюре можно использовать в тесте для булочек. Все подробности найдете здесь.