Молода картопля з кропом і маслом плюс бонус – смачний салат до неї

Як оригінально та смачно подати стару картоплю у вигляді човників, ми писали, молода картопля – це зварена та подана з вершковим маслом та кропом.
Українська фудблогерка Ольга Матвій, крім безпосередньо рецепта, ділиться кількома лайфхаками.
Наприклад, додати стебла кропу та базиліку під час варіння, лаврове листя – наприкінці приготування, а соус на основі вершкового масла, солі та кропу має настоятися.
Далі по темі
До молодої картоплі приготуйте салат з помідорів, базиліку та олії.
Молода картопля з маслом та кропом
Інгредієнти:
- картопля;
- сіль;
- вершкове масло;
- часник;
- кріп;
- лаврове листя.
Для салату:
- помідори;
- базилік;
- сіль або соєвий соус;
- олія.
Як зробити ситну картоплю мафрум, яку люблять в Ізраїлі, читайте тут.
Як приготувати:
- Картоплю добре промити, викласти в каструлю з підсоленою водою.
- Кріп та базилік помити, обірвати листя, стебла додати до картоплі.
- Вершкове масло розтопити, додати сіль, нарізаний кріп. Додати подрібнений часник. Перемішати та залишити до готовності картоплі.
- Після того, як картопля прокипіла 5 хвилин, готувати ще 10-15 хвилин. За кілька хвилин до приготування додати лаврове листя.
- До картоплі вилити масло та перемішати, потрусивши. У жодному разі не треба це робити ложкою.
- Для салату нарізати базилік, додати в олію і залишити на кілька хвилин. Додати сіль або соєвий соус. Помідори нарізати, поєднати із заправкою.
Усі подробиці цієї молодої картоплі дізнаєтеся з відео.
Відвар зі старої картоплі та пюре можна використовувати у тісті для булочок. Усі подробиці знайдете тут.