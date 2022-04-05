Бюджетна вечеря для всієї родини – рецепт красивих картопляних човників

Потрібні сало або шинка, плавлений сир. Перед запіканням картоплю треба відварити 10-15 хвилин

Картопляні човники з беконом

Отже, вечеря за 30 хвилин та за дуже невеликі гроші – цілком реально.

В одній сковороді можна приготувати фрикадельки зі спагеті, на одному деку – ці симпатичні картопляні човники.

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Використовуйте сало або бекон, зі спецій, крім солі та перцю, – сушений або свіжий часник.

На каналі Готовлю Будинки Готовлю Смачно рекомендують подавати ці човники із салатом із капусти та моркви.

Картопляні човники з беконом та плавленим сиром

Картопляні човники з беконом та плавленим сиром / Фото: Готовлю Дома Готовлю Вкусно

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Інгредієнти:

картопля;

бекон;

плавлений сир;

олія;

сіль, перець, сушений часник.

Як смачно посмажити брюссельську капусту із шинкою на вечерю – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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