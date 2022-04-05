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Бюджетна вечеря для всієї родини – рецепт красивих картопляних човників

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 квітня, 17:20
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Потрібні сало або шинка, плавлений сир. Перед запіканням картоплю треба відварити 10-15 хвилин
Картопляні човники з беконом
Картопляні човники з беконом

Отже, вечеря за 30 хвилин та за дуже невеликі гроші – цілком реально.

В одній сковороді можна приготувати фрикадельки зі спагеті, на одному деку – ці симпатичні картопляні човники.

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Використовуйте сало або бекон, зі спецій, крім солі та перцю, – сушений або свіжий часник.

На каналі Готовлю Будинки Готовлю Смачно рекомендують подавати ці човники із салатом із капусти та моркви.

Картопляні човники з беконом та плавленим сиром

Картопляні човники з беконом та плавленим сиром
Картопляні човники з беконом та плавленим сиром / Фото: Готовлю Дома Готовлю Вкусно

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Інгредієнти:

  • картопля;
  • бекон;
  • плавлений сир;
  • олія;
  • сіль, перець, сушений часник.

Як смачно посмажити брюссельську капусту із шинкою на вечерю – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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  1. Картоплю добре вимити. Зробити на кожному клубні надріз по всій довжині, прибрати зайве, щоби було заглиблення.
  2. Викласти в каструлю, залити окропом і довести до кипіння. Після закипання варити 15 хвилин.
  3. Нарізати смужками шинку або сало та сир.
  4. Картоплю викласти на деко, змастити олією. Посолити та поперчити.
  5. Усередину викласти сало та сир. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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