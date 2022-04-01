Смажена брюссельська капуста – рецепт для чудового обіду або вечері

Брюссельська капуста – це не тільки смачно, вона дуже мила в тарілці. Обов'язково спробуйте зробити її з фрикадельками в йогуртовому соусі – все це запікається.
Для цієї брюссельської капусти духовка не потрібна, все готується в одній сковороді.
Капуста та стручкова квасоля попередньо відварюються, потім обсмажуються із шинкою.
Далі по темі
Страву можна зробити дієтичною або пісною, не додаючи шинку та сир.
Трохи змінили рецепт української фудблогерки by.olhabohatырова, замінивши соус теріякі соєвим, а пармезан – будь-яким іншим твердим сиром.
Брюссельська капуста із шинкою
Інгредієнти:
- 350 г брюссельської капусти;
- 150 г стручкової квасолі;
- 250 г шинки;
- сіль, суміш перців, червоний перець – за смаком;
- 2 ст. л. соєвого соусу;
- 20-30 г сиру.
Цікавий рецепт грузинського пхалі з білокачанної капусти читайте тут.
Як приготувати:
- Капусту та квасолю відварити у солоній воді до 5 хвилин.
- Розігріти сковороду та обсмажити нарізану шинку кілька хвилин.
- Додати капусту, поперчити, влити соус.
- Готувати 3-5 хвилин, покласти квасолю, поперчити та готувати ще 7 хвилин.
- Посолити, присипати теплу страву сиром.