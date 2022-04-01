Смажена брюссельська капуста – рецепт для чудового обіду або вечері

Авторка цієї страви пропонує додати до капусти стручкову квасолю та шинку. Все буде готове за пів години

Смажена брюссельська капуста з квасолею та шинкою / Фото: instagram.com/by.olhabohatyrova

Брюссельська капуста – це не тільки смачно, вона дуже мила в тарілці. Обов'язково спробуйте зробити її з фрикадельками в йогуртовому соусі – все це запікається.

Для цієї брюссельської капусти духовка не потрібна, все готується в одній сковороді.

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Капуста та стручкова квасоля попередньо відварюються, потім обсмажуються із шинкою.

Страву можна зробити дієтичною або пісною, не додаючи шинку та сир.

Трохи змінили рецепт української фудблогерки by.olhabohatырова, замінивши соус теріякі соєвим, а пармезан – будь-яким іншим твердим сиром.

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Брюссельська капуста із шинкою

Брюссельська капуста з шинкою / Фото: instagram.com/by.olhabohatyrova

Інгредієнти:

350 г брюссельської капусти;

150 г стручкової квасолі;

250 г шинки;

сіль, суміш перців, червоний перець – за смаком;

2 ст. л. соєвого соусу;

20-30 г сиру.

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Як приготувати: