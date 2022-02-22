Пхалі з білокачанної капусти – простий рецепт грузинської закуски

Капуста, у нашому випадку білокачанна, використовується в кухнях багатьох країн. У Греції її тушкують з рисом, у Грузії готують один зі смачних варіянтів їхньої відомої закуски пхалі.
Особливість цієї закуски – велика кількість волоських горіхів та свіжа кінза.
Авторка рецепта – cookingwithfrancoandmarta – радить такі пропорції капусти та горіхів. Овоча має бути вчетверо більше, ніж горіхів.
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Пхалі з білокачанної капусти
Інгредієнти:
- капуста – 800 г;
- волоські горіхи – 200 г;
- свіжа кінза – 50 г;
- часник – 4 зуб.;
- винний оцет – 2 ст. л.;
- коріандр;
- цибулина;
- зерна граната – за бажанням;
- сіль, червоний перець.
З білокачанної капусти виходить чудова запіканка. Як її зробити – дивіться тут.
Як приготувати:
- Капусту поділити на чотири частини. Видалити качан. Розділити на листя.
- Відварити у підсоленій воді. Після закипання води варити 5 хвилин. Остудити.
- Подрібнити у м'ясорубці або комбайні. Злити рідину через сито.
- Тим часом горіхи, цибулю, часник, кінзу, чайну ложку коріандру, сіль, червоний перець і винний оцет з'єднати і подрібнити.
- Змішати горіхову начинку з пюре з капусти. Додати зерна граната і перемішати.
Тут побачите, як приготувати пхалі з капусти.