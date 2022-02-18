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Вечеря за 30 хвилин і без м'яса – простий рецепт хрусткої капустяної запіканки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 лютого, 17:32
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Що тонше буде нашаткована капуста, то ніжнішим буде кінцевий результат. Запіканка заливається сумішшю з кефіру та яєць
Запіканка з капусти
Запіканка з капусти / Фото: Depositphotos

Навіть якщо вважати себе шанувальником м'яса, іноді від нього можна відмовитися. На користь легшої їжі.

Це можуть бути запіканки на основі рису та індички або повністю овочеві.

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Цей рецепт зі сторінки Смаколики від Олени. Фудблогерка не вказує конкретні спеції, у своїй запіканці вона використовує трохи паприки та сушений часник.

Капустяна запіканка

Запіканка з капусти в духовці
Запіканка з капусти в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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  • капуста – 500 г;
  • морква – 1 шт.;
  • яйця – 3 шт.;
  • кефір – 130 мл;
  • борошно – 50 г;
  • крохмаль, розпушувач – по 0,5 ч. л.;
  • сир – 100 г;
  • сіль, перець, сухий часник, зелень.

У Греції люблять тушкувати капусту з рисом, називається вона лаханоризо.

Як приготувати:

  1. Капусту нашаткувати, посолити і перемішати. Зелену цибулю нарізати, моркву натерти.
  2. Яйця збити з кефіром і спеціями до однорідності. Крохмаль і розпушувач з'єднати та додати до яєчної суміші. Перемішати.
  3. Капусту трохи пом'яти руками, додати цибулю та моркву. Перемішати.
  4. Форму змастити вершковим маслом і припорошити борошном.
  5. Викласти овочі та рівномірно полити заливкою.
  6. Запікати в розігрітій до 190 градусів духовці 30-35 хвилин.
  7. За 5 хвилин до закінчення приготування посипати тертим сиром.

Тут дивіться весь процес приготування цієї смачної вечері.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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