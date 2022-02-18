Вечеря за 30 хвилин і без м'яса – простий рецепт хрусткої капустяної запіканки

Що тонше буде нашаткована капуста, то ніжнішим буде кінцевий результат. Запіканка заливається сумішшю з кефіру та яєць

Запіканка з капусти / Фото: Depositphotos

Навіть якщо вважати себе шанувальником м'яса, іноді від нього можна відмовитися. На користь легшої їжі.

Це можуть бути запіканки на основі рису та індички або повністю овочеві.

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Цей рецепт зі сторінки Смаколики від Олени. Фудблогерка не вказує конкретні спеції, у своїй запіканці вона використовує трохи паприки та сушений часник.

Капустяна запіканка

Запіканка з капусти в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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капуста – 500 г;

морква – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

кефір – 130 мл;

борошно – 50 г;

крохмаль, розпушувач – по 0,5 ч. л.;

сир – 100 г;

сіль, перець, сухий часник, зелень.

У Греції люблять тушкувати капусту з рисом, називається вона лаханоризо.

Як приготувати:

Капусту нашаткувати, посолити і перемішати. Зелену цибулю нарізати, моркву натерти. Яйця збити з кефіром і спеціями до однорідності. Крохмаль і розпушувач з'єднати та додати до яєчної суміші. Перемішати. Капусту трохи пом'яти руками, додати цибулю та моркву. Перемішати. Форму змастити вершковим маслом і припорошити борошном. Викласти овочі та рівномірно полити заливкою. Запікати в розігрітій до 190 градусів духовці 30-35 хвилин. За 5 хвилин до закінчення приготування посипати тертим сиром.

Тут дивіться весь процес приготування цієї смачної вечері.