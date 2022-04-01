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Жареная брюссельская капуста – рецепт для отличного обеда или ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 апреля, 10:13
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Автор этого блюда предлагает добавить к капусте стручковую фасоль и ветчину. Все будет готово за полчаса
Жареная брюссельская капуста с фасолью и ветчиной
Жареная брюссельская капуста с фасолью и ветчиной / Фото: instagram.com/by.olhabohatyrova

Брюссельская капуста – это не только вкусно, она очень мило выглядит в тарелке. Обязательно попробуйте сделать ее с фрикадельками в йогуртовом соусе – это дело запекается.

Для этой брюссельской капусты духовка не нужна, все готовится в одной сковороде.

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Капуста и стручковая фасоль предварительно отвариваются, потом обжариваются с ветчиной.

Блюдо можно сделать диетическим или постным, не добавляя ветчину и сыр.

Немного изменили рецепт украинского фудблогера by.olhabohatyrova, заменив соус терияки соевым, а пармезан – любым другим твердым сыром.

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Брюссельская капуста с ветчиной

Брюссельская капуста с ветчиной
Брюссельская капуста с ветчиной / Фото: instagram.com/by.olhabohatyrova

Ингредиенты:

  • 350 г брюссельской капусты;
  • 150 г стручковой фасоли;
  • 250 г ветчины;
  • соль, смесь перцев, красный перец – по вкусу;
  • 2 ст. л. соевого соуса;
  • 20-30 г сыра.

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Как приготовить:

  1. Капусту и фасоль отварить в соленой воде до 5 минут.
  2. Разогреть сковороду и обжарить нарезанную ветчину несколько минут.
  3. Добавить капусту, поперчить, влить соус.
  4. Готовить 3-5 минут, положить фасоль, поперчить и готовить еще 7 минут.
  5. Посолить, поперчить, теплое блюдо присыпать сыром.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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