Жареная брюссельская капуста – рецепт для отличного обеда или ужина

Автор этого блюда предлагает добавить к капусте стручковую фасоль и ветчину. Все будет готово за полчаса

Жареная брюссельская капуста с фасолью и ветчиной / Фото: instagram.com/by.olhabohatyrova

Брюссельская капуста – это не только вкусно, она очень мило выглядит в тарелке. Обязательно попробуйте сделать ее с фрикадельками в йогуртовом соусе – это дело запекается.

Для этой брюссельской капусты духовка не нужна, все готовится в одной сковороде.

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Капуста и стручковая фасоль предварительно отвариваются, потом обжариваются с ветчиной.

Блюдо можно сделать диетическим или постным, не добавляя ветчину и сыр.

Немного изменили рецепт украинского фудблогера by.olhabohatyrova, заменив соус терияки соевым, а пармезан – любым другим твердым сыром.

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Брюссельская капуста с ветчиной

Брюссельская капуста с ветчиной / Фото: instagram.com/by.olhabohatyrova

Ингредиенты:

350 г брюссельской капусты;

150 г стручковой фасоли;

250 г ветчины;

соль, смесь перцев, красный перец – по вкусу;

2 ст. л. соевого соуса;

20-30 г сыра.

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Как приготовить: