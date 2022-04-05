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Бюджетный ужин для всей семьи – рецепт красивых картофельных лодочек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 апреля, 17:20
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Нужны сало или ветчина, плавленый сыр. Перед запеканием картофель нужно отварить минут 10-15
Картофельные лодочки с беконом
Картофельные лодочки с беконом

Итак, ужин за 30 минут и за очень небольшие деньги – это вполне реально.

В одной сковороде можно приготовить фрикадельки со спагетти, на одном противне – эти симпатичные картофельные лодочки.

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Используйте сало или бекон, из специй, кроме соли и перца, – сушеный или свежий чеснок.

На канале Готовлю Дома Готовлю Вкусно рекомендуют подавать эти лодочки с салатом из капусты и моркови.

Картофельные лодочки с беконом и плавленым сыром

Картофельные лодочки с беконом и плавленым сыром
Картофельные лодочки с беконом и плавленым сыром / Фото: Готовлю Дома Готовлю Вкусно

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Ингредиенты:

  • картофель;
  • бекон;
  • плавленый сыр;
  • растительное масло;
  • соль, перец, сушеный чеснок.

Как вкусно пожарить брюссельскую капусту с ветчиной на ужин – узнаете здесь.

Как приготовить:

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  1. Картофель хорошо вымыть. Сделать на каждом клубне надрез по всей длине, убрать лишнее, чтобы получилось углубление.
  2. Выложить в кастрюлю, залить кипятком и довести до кипения. После закипания варить 15 минут.
  3. Нарезать полосками ветчину или сало и сыр.
  4. Картофель выложить на противень, смазать растительным маслом. Посолить и поперчить.
  5. Внутрь выложить сало и сыр. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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