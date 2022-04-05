Бюджетный ужин для всей семьи – рецепт красивых картофельных лодочек

Нужны сало или ветчина, плавленый сыр. Перед запеканием картофель нужно отварить минут 10-15

Картофельные лодочки с беконом

Итак, ужин за 30 минут и за очень небольшие деньги – это вполне реально.

В одной сковороде можно приготовить фрикадельки со спагетти, на одном противне – эти симпатичные картофельные лодочки.

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Используйте сало или бекон, из специй, кроме соли и перца, – сушеный или свежий чеснок.

На канале Готовлю Дома Готовлю Вкусно рекомендуют подавать эти лодочки с салатом из капусты и моркови.

Картофельные лодочки с беконом и плавленым сыром

Картофельные лодочки с беконом и плавленым сыром / Фото: Готовлю Дома Готовлю Вкусно

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Ингредиенты:

картофель;

бекон;

плавленый сыр;

растительное масло;

соль, перец, сушеный чеснок.

Как вкусно пожарить брюссельскую капусту с ветчиной на ужин – узнаете здесь.

Как приготовить:

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