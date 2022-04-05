Бюджетный ужин для всей семьи – рецепт красивых картофельных лодочек

Итак, ужин за 30 минут и за очень небольшие деньги – это вполне реально.
В одной сковороде можно приготовить фрикадельки со спагетти, на одном противне – эти симпатичные картофельные лодочки.
Используйте сало или бекон, из специй, кроме соли и перца, – сушеный или свежий чеснок.
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Картофельные лодочки с беконом и плавленым сыром
Ингредиенты:
- картофель;
- бекон;
- плавленый сыр;
- растительное масло;
- соль, перец, сушеный чеснок.
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Как приготовить:
- Картофель хорошо вымыть. Сделать на каждом клубне надрез по всей длине, убрать лишнее, чтобы получилось углубление.
- Выложить в кастрюлю, залить кипятком и довести до кипения. После закипания варить 15 минут.
- Нарезать полосками ветчину или сало и сыр.
- Картофель выложить на противень, смазать растительным маслом. Посолить и поперчить.
- Внутрь выложить сало и сыр. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.