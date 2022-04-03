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Ужин за 30 минут – спагетти с сочными фрикадельками в одной сковороде

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 апреля, 17:15
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Сначала томатный сок разогреется, к нему добавятся фрикадельки, затем – спагетти или другая паста
Рецепт ужина за 30 минут для всей семьи
Рецепт ужина за 30 минут для всей семьи / Фото: instagram.com/gotovim.vmeste.01

Когда ужин готовится в одной сковороде, из гречки он с мясом или овощами, или с макаронами и фаршем – это очень удобно.

И не потому, что грязной посуды меньше, а потому, что такой ужин максимально быстрый.

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Стараться с фрикадельками особо не нужно, забрасывайте их в разогретый томатный сок с помощью чайной ложки.

Рецепт от фудблогера Ольги Матвей.

Спагетти с фрикадельками в одной сковороде

Спагетти с фрикадельками в одной сковороде
Спагетти с фрикадельками в одной сковороде / Фото: instagram.com/gotovim.vmeste.01

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Ингредиенты:

  • томатный сок, вода – по 350 мл;
  • фарш – 300 г;
  • лук – 1 шт.;
  • базилик, соль, сахар – по 1 ч. л.
  • сухой чеснок, паприка, перец – по вкусу;
  • спагетти – 200 г.

Если любите брюссельскую капусту, то она тоже может стать отличным ужином. ее нужно обжарить с ветчиной и стручковой фасолью.

Как приготовить:

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  1. В глубокую сковороду добавить растительное масло, вылить томатный сок. Добавить все специи. Перемешать и накрыть крышкой.
  2. Лук нарезать мелко, добавить к фаршу, перемешать. Посолить.
  3. Убрать огонь до минимального и с помощью чайной ложки сформировать фрикадельки, опуская их в сковороду. Не перемешивая, добавить воду. Увеличить огонь, накрыть крышкой. Готовить 15 минут.
  4. Спагетти выложить в сковороду. Тушить под крышкой до готовности пасты.

Здесь смотрите подробней весь процесс приготовления этого быстрого ужина.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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