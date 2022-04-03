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Вечеря за 30 хвилин – спагеті із соковитими фрикадельками в одній сковороді

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 квітня, 17:15
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Спочатку томатний сік розігріється, до нього потраплять фрикадельки, потім – спагеті або інша паста.
Рецепт вечері за 30 хвилин для всієї родини
Рецепт вечері за 30 хвилин для всієї родини / Фото: instagram.com/gotovim.vmeste.01

Коли вечеря готується в одній сковороді, з гречки вона з м'ясом або овочами, або з макаронами та фаршем – це дуже зручно.

І не тому, що брудного посуду менше, а тому, що така вечеря максимально швидка.

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Старатися з фрикадельками особливо не треба, закидайте їх у розігрітий томатний сік за допомогою чайної ложки.

Рецепт від фудблогерки Ольги Матвій.

Спагеті з фрикадельками в одній сковороді

Спагеті з фрикадельками в одній сковороді
Спагеті з фрикадельками в одній сковороді / Фото: instagram.com/gotovim.vmeste.01

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Інгредієнти:

  • томатний сік, вода – по 350 мл;
  • фарш – 300 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • базилік, сіль, цукор – по 1 ч. л.
  • сухий часник, паприка, перець – за смаком;
  • спагеті – 200 г.

Якщо любите брюссельську капусту, вона теж може стати чудовою вечерею. її потрібно обсмажити із шинкою та стручковою квасолею.

Як приготувати:

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  1. У глибоку сковороду додати олію, вилити томатний сік. Додати всі спеції. Перемішати та накрити кришкою.
  2. Цибулю нарізати дрібно, додати до фаршу, перемішати. Посолити.
  3. Зменшити вогонь до мінімального та за допомогою чайної ложки сформувати фрикадельки, опускаючи їх у сковороду. Не перемішуючи, додати воду. Збільшити вогонь, накрити кришкою. Готувати 15 хвилин.
  4. Спагеті викласти в сковороду. Тушкувати під кришкою до готовності пасти.

Тут дивіться детальніше весь процес приготування цієї швидкої вечері.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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