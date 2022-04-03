Вечеря за 30 хвилин – спагеті із соковитими фрикадельками в одній сковороді

Коли вечеря готується в одній сковороді, з гречки вона з м'ясом або овочами, або з макаронами та фаршем – це дуже зручно.
І не тому, що брудного посуду менше, а тому, що така вечеря максимально швидка.
Старатися з фрикадельками особливо не треба, закидайте їх у розігрітий томатний сік за допомогою чайної ложки.
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Рецепт від фудблогерки Ольги Матвій.
Спагеті з фрикадельками в одній сковороді
Інгредієнти:
- томатний сік, вода – по 350 мл;
- фарш – 300 г;
- цибуля – 1 шт.;
- базилік, сіль, цукор – по 1 ч. л.
- сухий часник, паприка, перець – за смаком;
- спагеті – 200 г.
Якщо любите брюссельську капусту, вона теж може стати чудовою вечерею. її потрібно обсмажити із шинкою та стручковою квасолею.
Як приготувати:
- У глибоку сковороду додати олію, вилити томатний сік. Додати всі спеції. Перемішати та накрити кришкою.
- Цибулю нарізати дрібно, додати до фаршу, перемішати. Посолити.
- Зменшити вогонь до мінімального та за допомогою чайної ложки сформувати фрикадельки, опускаючи їх у сковороду. Не перемішуючи, додати воду. Збільшити вогонь, накрити кришкою. Готувати 15 хвилин.
- Спагеті викласти в сковороду. Тушкувати під кришкою до готовності пасти.
Тут дивіться детальніше весь процес приготування цієї швидкої вечері.