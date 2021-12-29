Суфле из курицы – готовится элементарно и без муки

Если в холодильнике есть куриное филе, можно смело считать – ужином вы обеспечены. Из него можно приготовить домашние сосиски или вот это суфле.
Это блюдо обязательно понравится всем, кто за правильное питание. Рецепт универсальный, то есть к мясу можно добавить любимые овощи – так суфле будет наряднее.
Суфле из курицы / Фото: instagram.com/razumnayaeda
Блюдо готовится двумя способами – в пароварке или в духовке.
По словам автора блюда – razumnayaeda – суфле получается очень сочным и нежным, за счет сливочного масла среди ингредиентов.
Суфле из курицы
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе или фарша;
- половина луковицы;
- по 1 шт. морковь, яйцо;
- 30 г масло сливочное;
- соль, перец.
Как приготовить:⠀
- Пропустить через мясорубку филе, лук и морковь. Можно использовать готовый фарш, лук мелко порубить, а морковь потереть на терке.
- Добавить растопленное масло, яйцо, соль и перец. Вымесить фарш.
- Разложить в порционные формочки и готовить в пароварке или запекать в духовке при 180 градусах 30-35 минут.