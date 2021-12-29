Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Суфле з курки – готується елементарно та без борошна

Ірина Маслова
29 грудня, 17:35
Суфле готується з курячого філе або фаршу. Вершковий смак воно отримує завдяки маслу. Його можна готувати або в пароварці, або запікати

Якщо у холодильнику є куряче філе, можна сміливо вважати – вечерею ви забезпечені. З нього можна приготувати домашні сосиски або оце суфле.

Ця страва обов'язково сподобається всім, хто за правильне харчування. Рецепт універсальний, тобто до м'яса можна додати улюблені овочі – так суфле буде симпатичнішим.

Суфле з курки / Фото: instagram.com/razumnayaeda

Реклама

Страву можна приготувати у два способи – у пароварці або в духовці.

За словами авторки страви – razumnayaeda – суфле виходить дуже соковитим та ніжним, за рахунок вершкового масла серед інгредієнтів.

Суфле з курки

Інгредієнти:

Реклама
  • 500 г курячого філе або фаршу;
  • половина цибулини;
  • 1 шт. морква, яйце;
  • 30 г масло вершкове;
  • сіль, перець.

Як приготувати:⠀

  1. Пропустити через м'ясорубку філе, цибулю та моркву. Можна використовувати готовий фарш, цибулю дрібно посікти, а моркву потерти на тертці.
  2. Додати розтоплене масло, яйце, сіль та перець. Вимісити фарш.
  3. Розкласти в порційні форми і готувати в пароварці або запікати в духовці за 180 градусів 30-35 хвилин.