Суп невесты – рецепт вкусного ужина, который сулит семейное счастье (фото)

Какой бы вы суп ни выбрали к ужину, сложный или простой, все равно для него будут свои правила. Суп невесты, или Эзо чорбаси, лучше готовить на один раз. Иначе булгур и чечевица разбухнут, и он превратится в кашу.
Существует грустная легенда об этом супе. Его появление связывают с историей несчастной девушки Эзо, которую дважды выдали замуж за нелюбимого. Поэтому все невесты, чтобы избежать такой судьбы, готовят суп накануне свадьбы.
Как приготовить турецкий "Суп невесты"
Подавать его нужно с долькой лимона или добавить в тарелку немного его сока. Встречаются подачи с растительным маслом, настоянном на остром перце.
Рецепт со страницы veganstvo_syroedenie.
Суп невесты, рецепт к ужину
Ингредиенты на 2,5 литра:
- булгур, красная чечевица – по 80 г;
- лук – 1 шт.;
- томатная паста или помидоры в собственном соку – 2 ст. л.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- мята сушеная – 5 г;
- молотый кумин, сушеный тимьян – по щепотке;
- вяленые помидоры – 2 шт.;
- куркума – 2 ч. л.
- соль.
Как приготовить: ⠀
- Мелко нарезать и пассеровать репчатый лук, чеснок, помидоры в кастрюле.
- Добавить булгур и чечевицу, немного обжарить. Добавить томатную пасту и куркуму.
- Влить воду, добавить специи, нарезанные вяленые помидоры. Готовить на медленном огне около 25-30 минут.
- Подавать с лимоном или лимонным соком.
Как приготовить суп с консервированной кукурузой без мяса – читайте здесь.