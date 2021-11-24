Суперлегкая пицца без выпекания: вместо теста – картофель

По сути, эта пицца не претендует так называться, но некоторые детали приготовления именно, как у этого классического итальянского блюда.
То есть начинка или, как еще называют, топпинги, могут быть на ваш вкус.
Пицца без выпекания на основе из картофеля / Фото: Qiong Cooking
В рецепте от кулинарного канала Qiong Cooking – это салями и моцарелла. Понятно, что вариаций может быть множество. Все зависит от вкусов и продуктов в холодильнике.
И да, "ленивые" блюда, а мы рассказывали о таких чебуреках, – не означает невкусные.
Ленивая пицца на основе из картофеля
Ингредиенты:
- 2 крупные картофелины;
- 2 яйца;
- томатный соус, оливковое масло;
- салями, моцарелла;
- соль, перец, специи.
Как приготовить:
- Тонкой соломкой нарезать картофель. На разогретом масле обжарить со все сторон. Добавить специи
- Яйца взбить, посолить и влить в картофель. Когда яйца схватятся, распределить томатный соус по поверхности.
- Выложить колбасу, присыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и готовить до расплавления сыра.