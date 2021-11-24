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Суперлегкая пицца без выпекания: вместо теста – картофель

Ирина Маслова
24 ноября, 18:15
Картофель важно очень тонко нарезать или натереть. Что касается топпингов, то в этом случае используется салями и моцарелла. Но начинки могут быть любыми

По сути, эта пицца не претендует так называться, но некоторые детали приготовления именно, как у этого классического итальянского блюда.

То есть начинка или, как еще называют, топпинги, могут быть на ваш вкус.

Пицца без выпекания на основе из картофеля / Фото: Qiong Cooking

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В рецепте от кулинарного канала Qiong Cooking – это салями и моцарелла. Понятно, что вариаций может быть множество. Все зависит от вкусов и продуктов в холодильнике.

И да, "ленивые" блюда, а мы рассказывали о таких чебуреках, – не означает невкусные.

Ленивая пицца на основе из картофеля

Ингредиенты:

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  • 2 крупные картофелины;
  • 2 яйца;
  • томатный соус, оливковое масло;
  • салями, моцарелла;
  • соль, перец, специи.

Как приготовить:

  1. Тонкой соломкой нарезать картофель. На разогретом масле обжарить со все сторон. Добавить специи
  2. Яйца взбить, посолить и влить в картофель. Когда яйца схватятся, распределить томатный соус по поверхности.
  3. Выложить колбасу, присыпать тертым сыром. Накрыть крышкой и готовить до расплавления сыра.