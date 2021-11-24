Суперлегкая пицца без выпекания: вместо теста – картофель

По сути, эта пицца не претендует так называться, но некоторые детали приготовления именно, как у этого классического итальянского блюда.

То есть начинка или, как еще называют, топпинги, могут быть на ваш вкус.

Пицца без выпекания на основе из картофеля / Фото: Qiong Cooking

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В рецепте от кулинарного канала Qiong Cooking – это салями и моцарелла. Понятно, что вариаций может быть множество. Все зависит от вкусов и продуктов в холодильнике.

И да, "ленивые" блюда, а мы рассказывали о таких чебуреках, – не означает невкусные.

Ленивая пицца на основе из картофеля

Ингредиенты:

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2 крупные картофелины;

2 яйца;

томатный соус, оливковое масло;

салями, моцарелла;

соль, перец, специи.

Как приготовить: