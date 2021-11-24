Суперлегка піца без випікання: замість тіста – картопля

По суті, ця піца не претендує так називатися, але певні деталі приготування саме, як у цієї класичної італійської страви.
Тобто начинка або, як ще називають, топінги, можуть бути на ваш смак.
Піца без випікання на основі картоплі / Фото: Qiong Cooking
У рецепті від кулінарного каналу Qiong Cooking – це салямі та моцарела. Зрозуміло, що варіяцій може бути безліч. Усе залежить від смаків та продуктів у холодильнику.
І так, "ліниві" страви, а ми розповідали про такі чебуреки, – не означає несмачні.
Лінива піца на основі картоплі
Інгредієнти:
- 2 великі картоплини;
- 2 яйця;
- томатний соус, оливкова олія;
- салямі, моцарела;
- сіль, перець, спеції.
Як приготувати:
- Тонкою соломкою нарізати картоплю. На розігрітій олії обсмажити з усіх боків. Додати спеції
- Яйця збити, посолити та влити в картоплю. Коли схопляться яйця, розподілити томатний соус по поверхні.
- Викласти ковбасу, присипати тертим сиром. Накрити кришкою та готувати до розплавлення сиру.