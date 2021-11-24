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Суперлегка піца без випікання: замість тіста – картопля

Ірина Маслова
24 листопада, 18:15
Картоплю важливо дуже тонко нарізати або натерти. Щодо топингів, то в цьому випадку використовується салямі та моцарела. Але начинки можуть бути будь-якими

По суті, ця піца не претендує так називатися, але певні деталі приготування саме, як у цієї класичної італійської страви.

Тобто начинка або, як ще називають, топінги, можуть бути на ваш смак.

Піца без випікання на основі картоплі / Фото: Qiong Cooking

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У рецепті від кулінарного каналу Qiong Cooking – це салямі та моцарела. Зрозуміло, що варіяцій може бути безліч. Усе залежить від смаків та продуктів у холодильнику.

І так, "ліниві" страви, а ми розповідали про такі чебуреки, – не означає несмачні.

Лінива піца на основі картоплі

Інгредієнти:

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  • 2 великі картоплини;
  • 2 яйця;
  • томатний соус, оливкова олія;
  • салямі, моцарела;
  • сіль, перець, спеції.

Як приготувати:

  1. Тонкою соломкою нарізати картоплю. На розігрітій олії обсмажити з усіх боків. Додати спеції
  2. Яйця збити, посолити та влити в картоплю. Коли схопляться яйця, розподілити томатний соус по поверхні.
  3. Викласти ковбасу, присипати тертим сиром. Накрити кришкою та готувати до розплавлення сиру.