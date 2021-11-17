Свиные отбивные с яблоками на сковороде – их сочетаемость вкусов приятно удивит

Мы знаем, что свинина и яблоки отлично сочетаются. Кислинка этих фруктов нейтрализует жирность мяса и подчеркивает его вкус одновременно.
В рецепте Мashed.com нужно 2 столовых ложки коричневого сахара, в котором яблоки будут слегка карамелизироваться, его количество можно сокращать.
Свиные отбивные с яблоками на сковороде / Фото: www.mashed.com
Свиные отбивные с яблоками на сковороде
Ингредиенты:
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 4 свиных отбивных;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 3 больших яблока, нарезанных ломтиками;
- 2 ст. л. коричневого сахара;
- ½ чайной ложки корицы;
- свежая петрушка, соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Приправьте свиные отбивные солью и перцем по вкусу.
- Налейте оливковое масло в большую сковороду, разогрейте на среднем огне.
- Готовьте свиные отбивные, пока они не подрумянятся, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Переложите на тарелку, накройте фольгой.
- Растопите сливочное масло в той же сковороде, добавьте нарезанные яблоки, коричневый сахар и корицу.
- Готовьте, периодически помешивая, 5-6 минут или пока яблоки не станут мягкими.
- Переложите на тарелку и полейте яблочной смесью.
- Украсьте нарезанной свежей петрушкой и сразу подавайте.