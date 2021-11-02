Свиные отбивные в яблочном сидре – вы приготовите их за 30 минут

Этот ужин станет максимально быстрым. Нужно будет обжарить мясо в панировке, затем быстро потушить в специях, сидре и сливках. Подавать с рисом или гороховым пюре

Свиные отбивные в яблочном сидре / Фото: www.mashed.com

Вариантов приготовления свинины существует множество, все они удачны по-своему. Свинина в целом мясо нетребовательное, оно всегда получается вкусным и сочным.

Главное – не пересушить ее прежде всего, когда готовите на сковороде. Поддержат ее сочность сливки и сидр, как в рецепте ниже.

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Автор рецепта, фудблогер Мишель МакГлинн, советует подготовить все ингредиенты, так как отбивные в сидре готовятся быстро. А именно – заранее измельчить лук и чеснок, держать под рукой необходимые специи.

Свиные отбивные в яблочном сидре

Ингредиенты:

1 стакан муки;

4 отбивные из свинины толщиной от 2 до 3 см;

по 1 ч. л. соли, перца;

2 ст. л. оливкового масла;

4 ст. л. сливочного масла;

1 стакан лука-шалота, мелко нарезанного;

3-4 зубчика измельченного чеснока;

250 мл яблочного сидра;

7-8 веточек свежего тимьяна;

100 мл стакана жирных сливок.

Как приготовить:

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