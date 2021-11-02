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Свиные отбивные в яблочном сидре – вы приготовите их за 30 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 ноября, 18:01
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Этот ужин станет максимально быстрым. Нужно будет обжарить мясо в панировке, затем быстро потушить в специях, сидре и сливках. Подавать с рисом или гороховым пюре
Свиные отбивные в яблочном сидре
Свиные отбивные в яблочном сидре / Фото: www.mashed.com

Вариантов приготовления свинины существует множество, все они удачны по-своему. Свинина в целом мясо нетребовательное, оно всегда получается вкусным и сочным.

Главное – не пересушить ее прежде всего, когда готовите на сковороде. Поддержат ее сочность сливки и сидр, как в рецепте ниже.

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Автор рецепта, фудблогер Мишель МакГлинн, советует подготовить все ингредиенты, так как отбивные в сидре готовятся быстро. А именно – заранее измельчить лук и чеснок, держать под рукой необходимые специи.

Свиные отбивные в яблочном сидре

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки;
  • 4 отбивные из свинины толщиной от 2 до 3 см;
  • по 1 ч. л. соли, перца;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 4 ст. л. сливочного масла;
  • 1 стакан лука-шалота, мелко нарезанного;
  • 3-4 зубчика измельченного чеснока;
  • 250 мл яблочного сидра;
  • 7-8 веточек свежего тимьяна;
  • 100 мл стакана жирных сливок.

Как приготовить:

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  1. Обваляйте отбивные в муке. Посыпьте солью и перцем с обеих сторон и выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  2. В глубокой сковороде нагрейте масло и 2 столовые ложки сливочного масла на среднем огне. Обжарьте мясо по 5 минут с каждой стороны. Уберите на тарелку.
  3. В этой же сковороде растопите 2 столовые ложки сливочного масла. Добавьте лук-шалот и чеснок и обжарьте, пока лук не станет мягким.
  4. Убавьте огонь и налейте в сковороду сидр. Когда жидкость закипит, добавьте отбивные и положите тимьян.
  5. Готовьте, пока жидкость не загустеет, примерно 10-15 минут. Добавьте сливки, продолжайте готовить еще несколько минут.
  6. Снимите сковороду с огня, уберите веточки тимьяна и подавайте.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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