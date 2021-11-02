Свиные отбивные в яблочном сидре – вы приготовите их за 30 минут

Вариантов приготовления свинины существует множество, все они удачны по-своему. Свинина в целом мясо нетребовательное, оно всегда получается вкусным и сочным.
Главное – не пересушить ее прежде всего, когда готовите на сковороде. Поддержат ее сочность сливки и сидр, как в рецепте ниже.
Свиные отбивные в яблочном сидре / Фото: www.mashed.com
Автор рецепта, фудблогер Мишель МакГлинн, советует подготовить все ингредиенты, так как отбивные в сидре готовятся быстро. А именно – заранее измельчить лук и чеснок, держать под рукой необходимые специи.
Свиные отбивные в яблочном сидре
Ингредиенты:
- 1 стакан муки;
- 4 отбивные из свинины толщиной от 2 до 3 см;
- по 1 ч. л. соли, перца;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 4 ст. л. сливочного масла;
- 1 стакан лука-шалота, мелко нарезанного;
- 3-4 зубчика измельченного чеснока;
- 250 мл яблочного сидра;
- 7-8 веточек свежего тимьяна;
- 100 мл стакана жирных сливок.
Как приготовить:
- Обваляйте отбивные в муке. Посыпьте солью и перцем с обеих сторон и выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- В глубокой сковороде нагрейте масло и 2 столовые ложки сливочного масла на среднем огне. Обжарьте мясо по 5 минут с каждой стороны. Уберите на тарелку.
- В этой же сковороде растопите 2 столовые ложки сливочного масла. Добавьте лук-шалот и чеснок и обжарьте, пока лук не станет мягким.
- Убавьте огонь и налейте в сковороду сидр. Когда жидкость закипит, добавьте отбивные и положите тимьян.
- Готовьте, пока жидкость не загустеет, примерно 10-15 минут. Добавьте сливки, продолжайте готовить еще несколько минут.
- Снимите сковороду с огня, уберите веточки тимьяна и подавайте.