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Свинячі відбивні в яблучному сидрі – ви приготуєте їх за 30 хвилин

Ірина Маслова
2 листопада, 18:01
Ця вечеря стане максимально швидкою. Потрібно буде обсмажити м'ясо в паніровці, потім швидко протушкувати у спеціях, сидрі та вершках. Подавати з рисом або гороховим пюре

Варіянтів приготування свинини існує безліч, усі вони вдалі по-своєму. Свинина в цілому м'ясо невибагливе, воно завжди виходить смачним та соковитим.

Головне – не пересушити її насамперед, коли готуєте на сковороді. Підтримають її соковитість вершки та сидр, як у рецепті нижче.

Свинячі відбивні в яблучному сидрі / Фото: www.mashed.com

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Авторка рецепта, фудблогерка Мішель МакГлінн, радить підготувати всі інгредієнти, оскільки відбивні у сидрі готуються швидко. А саме – заздалегідь подрібнити цибулю та часник, тримати під рукою необхідні спеції.

Свинячі відбивні в яблучному сидрі

Інгредієнти:

  • 1 склянка борошна;
  • 4 відбивні зі свинини завтовшки від 2 до 3 см;
  • по 1 ч. л. солі, перцю;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 4 ст. л. вершкового масла;
  • 1 склянка цибулі-шалота, дрібно нарізаної;
  • 3-4 зубчики подрібненого часнику;
  • 250 мл яблучного сидру;
  • 7-8 гілочок свіжого чебрецю;
  • 100 мл склянки жирних вершків.

Як приготувати:

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  1. Обваляйте відбивні в борошні. Посипте сіллю та перцем з обох боків і викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником.
  2. У глибокій сковороді нагрійте олію та 2 столові ложки вершкового масла на середньому вогні. Обсмажте м'ясо по 5 хвилин з кожного боку. Покладіть на тарілку.
  3. У цій же сковороді розтопіть 2 столові ложки вершкового масла. Додайте цибулю-шалот і часник і обсмажте, доки цибуля не стане м'якою.
  4. Зменшіть вогонь і налийте в сковороду сидр. Коли рідина закипить, додайте відбивні та покладіть чебрець.
  5. Готуйте, доки рідина не загусне, приблизно 10-15 хвилин. Додайте вершки, продовжуйте готувати ще кілька хвилин.
  6. Зніміть сковороду з вогню, заберіть гілочки чебрецю і подавайте.