Свинячі відбивні в яблучному сидрі – ви приготуєте їх за 30 хвилин

Варіянтів приготування свинини існує безліч, усі вони вдалі по-своєму. Свинина в цілому м'ясо невибагливе, воно завжди виходить смачним та соковитим.
Головне – не пересушити її насамперед, коли готуєте на сковороді. Підтримають її соковитість вершки та сидр, як у рецепті нижче.
Свинячі відбивні в яблучному сидрі / Фото: www.mashed.com
Авторка рецепта, фудблогерка Мішель МакГлінн, радить підготувати всі інгредієнти, оскільки відбивні у сидрі готуються швидко. А саме – заздалегідь подрібнити цибулю та часник, тримати під рукою необхідні спеції.
Свинячі відбивні в яблучному сидрі
Інгредієнти:
- 1 склянка борошна;
- 4 відбивні зі свинини завтовшки від 2 до 3 см;
- по 1 ч. л. солі, перцю;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 4 ст. л. вершкового масла;
- 1 склянка цибулі-шалота, дрібно нарізаної;
- 3-4 зубчики подрібненого часнику;
- 250 мл яблучного сидру;
- 7-8 гілочок свіжого чебрецю;
- 100 мл склянки жирних вершків.
Як приготувати:
- Обваляйте відбивні в борошні. Посипте сіллю та перцем з обох боків і викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником.
- У глибокій сковороді нагрійте олію та 2 столові ложки вершкового масла на середньому вогні. Обсмажте м'ясо по 5 хвилин з кожного боку. Покладіть на тарілку.
- У цій же сковороді розтопіть 2 столові ложки вершкового масла. Додайте цибулю-шалот і часник і обсмажте, доки цибуля не стане м'якою.
- Зменшіть вогонь і налийте в сковороду сидр. Коли рідина закипить, додайте відбивні та покладіть чебрець.
- Готуйте, доки рідина не загусне, приблизно 10-15 хвилин. Додайте вершки, продовжуйте готувати ще кілька хвилин.
- Зніміть сковороду з вогню, заберіть гілочки чебрецю і подавайте.