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Сырная елка с оливками и вялеными томатами – оригинальная закуска на Новый год-2022

Ирина Маслова
8 декабря, 11:52
Сыр в этом случае – рикотта. Вероятно, что хуже не будет, если использовать творог. Он будет соединяться с маринованными огурцами, болгарским перцем и зеленью

Если уж и говорить об оригинальности холодных закусок на Новый год-2022, то эта елка вполне может стать лидером.

Каркас закуски формируется из рикотты, в которую добавляются маринованные огурцы, болгарский перец, красный, и зелень.

Сырная елка с оливками и вялеными томатами / Фото: instagram.com/iamcookru/

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В качестве елочных игрушек – разноцветные оливки и вяленые томаты.

На странице iamcookru советуют смазать елку растительным маслом для придания блеска.

Сырная елка с оливками и вялеными томатами

Ингредиенты:

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  • Рикотта – 500 г
  • Вяленые томаты – 4 шт.
  • Маринованные огурцы – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Свежая петрушка – 5 веточек
  • Сладкий перец – 1 шт.
  • Горчица с зернами – 1 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Для украшения:

  • Оливки – 150 г
  • Маслины – 100 г
  • Вяленые томаты – 5 шт.
  • Розмарин свежий – 2 веточки
  • Печенье крекер соленый – 100 г
  • Сладкий желтый перец – по желанию

Как приготовить:

  1. Соединить рикотту, горчицу, соль и перец. Добавить нарезанные мелко огурцы, вяленные томаты и красный болгарский перец.
  2. Добавить в начинку измельченный чеснок и петрушку. Перемешать начинку.
  3. Выложить массу на пищевую пленку. Этой же пленкой накрыть массу и сформировать из нее конус. Это будет основа елки.
  4. Переложить этот конус на тарелку. Украсить елку оливками, вялеными томатами и веточками розмарина.
  5. Из перца вырезать звезду. Надеть на шпажку и украсьте елку. Также уложить вокруг елки крекер.