Сырная елка с оливками и вялеными томатами – оригинальная закуска на Новый год-2022

Если уж и говорить об оригинальности холодных закусок на Новый год-2022, то эта елка вполне может стать лидером.

Каркас закуски формируется из рикотты, в которую добавляются маринованные огурцы, болгарский перец, красный, и зелень.

Сырная елка с оливками и вялеными томатами / Фото: instagram.com/iamcookru/

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В качестве елочных игрушек – разноцветные оливки и вяленые томаты.

На странице iamcookru советуют смазать елку растительным маслом для придания блеска.

Сырная елка с оливками и вялеными томатами

Ингредиенты:

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Рикотта – 500 г

Вяленые томаты – 4 шт.

Маринованные огурцы – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Свежая петрушка – 5 веточек

Сладкий перец – 1 шт.

Горчица с зернами – 1 ст. л.

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Для украшения:

Оливки – 150 г

Маслины – 100 г

Вяленые томаты – 5 шт.

Розмарин свежий – 2 веточки

Печенье крекер соленый – 100 г

Сладкий желтый перец – по желанию

Как приготовить: