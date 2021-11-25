Сырники с авокадо – стоит попробовать всем, кто любит здоровую и вкусную еду

Сырники – одни из немногих, с которыми эксперименты не закончатся никогда. В том смысле, что добавлять в них можно шпинат и рикотту или что-то подобное, и это всегда получится вкусно.

Сырники с авокадо стоит попробовать уже потому, что у них интересный вкус. Авокадо в них не преобладает, а разве что слегка подчеркивает творог.

Сырники с авокадо / Фото: instagram.com/narisovano/

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Ну и цвет – они очень красивые.

Фудблогер narisovano советует выбирать авокадо спелый, не бояться добавлять специи, уверяя, что эти сырники максимально сочные.

Сырники с авокадо

Ингредиенты:

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половина среднего авокадо;

300 г творога;

яйцо;

соль;

50 г муки + мука для формовки;

1 ч. л. специй, трав.

Как приготовить: