Сырники с авокадо – стоит попробовать всем, кто любит здоровую и вкусную еду

Сырники – одни из немногих, с которыми эксперименты не закончатся никогда. В том смысле, что добавлять в них можно шпинат и рикотту или что-то подобное, и это всегда получится вкусно.
Сырники с авокадо стоит попробовать уже потому, что у них интересный вкус. Авокадо в них не преобладает, а разве что слегка подчеркивает творог.
Сырники с авокадо / Фото: instagram.com/narisovano/
Ну и цвет – они очень красивые.
Фудблогер narisovano советует выбирать авокадо спелый, не бояться добавлять специи, уверяя, что эти сырники максимально сочные.
Сырники с авокадо
Ингредиенты:
- половина среднего авокадо;
- 300 г творога;
- яйцо;
- соль;
- 50 г муки + мука для формовки;
- 1 ч. л. специй, трав.
Как приготовить:
- Авокадо размять вилкой, растереть с творогом и яйцом. Всыпать к массе соль, специи и травы, перемешать. Добавить муку, перемешать.
- Если у вас есть время, массу накрыть пленкой и убрать в холодильник на час и больше.
- На муке сформировать сырники. Обжарить на масле с двух сторон.