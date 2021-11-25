Сирники з авокадо – варто спробувати всім, хто любить здорову та смачну їжу

Сирники – одні з небагатьох, з якими експерименти не закінчаться ніколи. У тому сенсі, що додавати в них можна шпинат та рикоту або щось подібне, і це завжди вийде смачно.
Сирники з авокадо варто скуштувати вже тому, що у них цікавий смак. Авокадо в них не переважає, а хіба що трохи підкреслює сир.
Сирники з авокадо / Фото: instagram.com/narisovano/
Ну й колір – вони дуже гарні.
Фублогерка narisovano радить вибирати авокадо стиглий, не боятися додавати спеції та запевняє, що ці сирники максимально соковиті.
Сирники з авокадо
Інгредієнти:
- половина середнього авокадо;
- 300 г сиру;
- яйце;
- сіль;
- 50 г борошна + борошно для формування;
- 1 ч. л. спецій, трав.
Як приготувати:⠀
- Авокадо розім'яти виделкою, розтерти із сиром і яйцем. Всипати до маси сіль, спеції та трави, перемішати. Додати борошно, перемішати.
- Якщо у вас є час, накрити масу плівкою і прибрати в холодильник на годину і більше.
- На борошні сформувати сирники. Обсмажити на олії з двох боків.