Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Сирники з авокадо – варто спробувати всім, хто любить здорову та смачну їжу

Ірина Маслова
25 листопада, 07:01
Потрібно лише половина максимально стиглого авокадо на 300 грамів сиру. Його бажано розтерти, щоб не було грудочок. Різні спеції, сушені трави вітаються

Сирники – одні з небагатьох, з якими експерименти не закінчаться ніколи. У тому сенсі, що додавати в них можна шпинат та рикоту або щось подібне, і це завжди вийде смачно.

Сирники з авокадо варто скуштувати вже тому, що у них цікавий смак. Авокадо в них не переважає, а хіба що трохи підкреслює сир.

Сирники з авокадо / Фото: instagram.com/narisovano/

Реклама

Ну й колір – вони дуже гарні.

Фублогерка narisovano радить вибирати авокадо стиглий, не боятися додавати спеції та запевняє, що ці сирники максимально соковиті.

Сирники з авокадо

Інгредієнти:

Реклама
  • половина середнього авокадо;
  • 300 г сиру;
  • яйце;
  • сіль;
  • 50 г борошна + борошно для формування;
  • 1 ч. л. спецій, трав.

Як приготувати:⠀

  1. Авокадо розім'яти виделкою, розтерти із сиром і яйцем. Всипати до маси сіль, спеції та трави, перемішати. Додати борошно, перемішати.
  2. Якщо у вас є час, накрити масу плівкою і прибрати в холодильник на годину і більше.
  3. На борошні сформувати сирники. Обсмажити на олії з двох боків.