Сырники с бананами на завтрак – их стоит попробовать

Сырники сами по себе хороши, с этим будут солидарны десятки тысяч любителей такого завтрака.

А когда к творогу добавить сезонную хурму или банан, как в нашем случае, – удовольствие можно получить двойное.

Сырники с бананом / Фото: instagram.com/narisovano/

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По словам фудблогера narisovano, не стоит сильно утруждаться формовкой этих сырников, пусть они будут слегка небрежного вида. А вот вкусными они наверняка получатся.

Сырники с бананом

Ингредиенты:

300 г творога;

1 яйцо;

небольшой банан;

сахар по желанию;

40 г манки + манка/мука на формовку.

Как приготовить:⠀

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