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Сырники с бананами на завтрак – их стоит попробовать

Ирина Маслова
13 января, 07:15
Желательно, чтобы бананы были максимально спелыми. Автор рецепта не указывает конкретного количества сахара, с этими сырниками он не обязателен

Сырники сами по себе хороши, с этим будут солидарны десятки тысяч любителей такого завтрака.

А когда к творогу добавить сезонную хурму или банан, как в нашем случае, – удовольствие можно получить двойное.

Сырники с бананом / Фото: instagram.com/narisovano/

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По словам фудблогера narisovano, не стоит сильно утруждаться формовкой этих сырников, пусть они будут слегка небрежного вида. А вот вкусными они наверняка получатся.

Сырники с бананом

Ингредиенты:

  • 300 г творога;
  • 1 яйцо;
  • небольшой банан;
  • сахар по желанию;
  • 40 г манки + манка/мука на формовку.

Как приготовить:⠀

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  1. Банан размять вилкой и перемешать с творогом и сахаром. Вбить яйцо, перемешать до однородности.
  2. Всыпать манку, перемешать. Если есть время, накройте миску с массой пленкой и поставьте в холодильник на час.
  3. На рабочую поверхность насыпать муку или манку. Ложкой выложить по 40-50 г массы на муку. Получится 7-8 штук. Сформировать сырники.
  4. Жарить сырники на растительном масле. Сковороду предварительно хорошо прогреть на среднем огне. Жарить до румяной корочки с двух сторон.