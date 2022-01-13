Сирники з бананами на сніданок – їх варто спробувати

Сирники самі по собі хороші, з цим будуть солідарні десятки тисяч любителів такого сніданку.
А коли до сиру додати сезонну хурму або банан, як у нашому випадку, – задоволення можна отримати подвійне.
Сирники з бананом / Фото: instagram.com/narisovano/
За словами фудблогерки narisovano, не варто сильно старатися з формуванням цих сирників, нехай вони будуть злегка неохайного вигляду. А от смачними вони точно будуть.
Сирники з бананом
Інгредієнти:
- 300 г сиру;
- 1 яйце;
- невеликий банан;
- цукор за бажанням;
- 40 г манки + манка/борошно на формування.
Як приготувати:⠀
- Банан розім'яти виделкою і перемішати із сиром і цукром. Вбити яйце, перемішати до однорідності.
- Всипати манку, перемішати. Якщо є час, накрийте миску з масою плівкою та поставте в холодильник на годину.
- На робочу поверхню насипати борошно або манку. Ложкою викласти по 40-50 г маси на борошно. Вийде 7-8 штук. Сформувати сирники.
- Смажити сирники на олії. Сковороду попередньо добре прогріти на середньому вогні. Смажити до рум'яної скоринки з обох боків.