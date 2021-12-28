Сирники з хурмою – чудовий варіянт для смачного початку дня

На 400 грамів сиру потрібна одна стигла і соковита хурма, вона різатиметься на дрібні кубики. Замість яйця авторка рецепта пропонує взяти жовток

Сирники з хурмою / Фото: instagram.com/narisovano/

Поки що хурма в легкому доступі, її потрібно використовувати по максимуму. Ми розповідали, як приготувати бісквіт та медовий торт з нею, тепер – рецепт сирників.

Важливо добре розтерти сир і перед тим, як смажити сирники, прогріти сковороду на середньому вогні.

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Авторка рецепта narisovano радить брати соковиту хурму і не надто тверду.

Сирники з хурмою

Інгредієнти:

400 г сиру;

жовток;

хурма;

цукор – за бажанням та смаком;

50 г борошна + борошно на формування.

Як приготувати:⠀

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