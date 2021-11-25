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Сирники з авокадо – варто спробувати всім, хто любить здорову та смачну їжу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 листопада, 07:01
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Потрібно лише половина максимально стиглого авокадо на 300 грамів сиру. Його бажано розтерти, щоб не було грудочок. Різні спеції, сушені трави вітаються
Сирники з авокадо
Сирники з авокадо / Фото: instagram.com/narisovano/

Сирники – одні з небагатьох, з якими експерименти не закінчаться ніколи. У тому сенсі, що додавати в них можна шпинат та рикоту або щось подібне, і це завжди вийде смачно.

Сирники з авокадо варто скуштувати вже тому, що у них цікавий смак. Авокадо в них не переважає, а хіба що трохи підкреслює сир.

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Ну й колір – вони дуже гарні.

Фублогерка narisovano радить вибирати авокадо стиглий, не боятися додавати спеції та запевняє, що ці сирники максимально соковиті.

Сирники з авокадо

Інгредієнти:

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  • половина середнього авокадо;
  • 300 г сиру;
  • яйце;
  • сіль;
  • 50 г борошна + борошно для формування;
  • 1 ч. л. спецій, трав.

Як приготувати:⠀

  1. Авокадо розім'яти виделкою, розтерти із сиром і яйцем. Всипати до маси сіль, спеції та трави, перемішати. Додати борошно, перемішати.
  2. Якщо у вас є час, накрити масу плівкою і прибрати в холодильник на годину і більше.
  3. На борошні сформувати сирники. Обсмажити на олії з двох боків.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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