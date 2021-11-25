Сирники з авокадо – варто спробувати всім, хто любить здорову та смачну їжу

Потрібно лише половина максимально стиглого авокадо на 300 грамів сиру. Його бажано розтерти, щоб не було грудочок. Різні спеції, сушені трави вітаються

Сирники з авокадо / Фото: instagram.com/narisovano/

Сирники – одні з небагатьох, з якими експерименти не закінчаться ніколи. У тому сенсі, що додавати в них можна шпинат та рикоту або щось подібне, і це завжди вийде смачно.

Сирники з авокадо варто скуштувати вже тому, що у них цікавий смак. Авокадо в них не переважає, а хіба що трохи підкреслює сир.

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Ну й колір – вони дуже гарні.

Фублогерка narisovano радить вибирати авокадо стиглий, не боятися додавати спеції та запевняє, що ці сирники максимально соковиті.

Сирники з авокадо

Інгредієнти:

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половина середнього авокадо;

300 г сиру;

яйце;

сіль;

50 г борошна + борошно для формування;

1 ч. л. спецій, трав.

Як приготувати:⠀