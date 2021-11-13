Випічка з хурмою – рецепти соковитого бісквіта й торта медового

Якщо вам досі не доводилося використовувати хурму у випічці, треба виправляти цю ситуацію. Вона є дуже цікавою на смак, коли перебуває у процесі запікання з іншими інгредієнтами.
Торт "Медова хурма" від tutslad_ko – це торт-свято. Він гарний, соковитий і не такий складний у приготуванні, як здається.
Пиріг з хурмою від juliavladislava вимагає трохи мигдального борошна, якщо його немає, можна обійтися без цього інгредієнта.
Далі по темі
Перед тим, як почати, ознайомтеся з 7 важливими лайфхаками для ідеальної домашньої випічки.
Пиріг з хурмою
Інгредієнти:
- Борошно – 300 г
- Цукор – 150 г
- Вершкове масло – 70 г
- Яйця – 2 шт.
- Хурма – 3 шт.
- Мигдальне борошно – 50 г
- Розпушувач – 16 г
- Цедра 1 апельсина
Як приготувати:
- Міксером з'єднати розм'якшене масло та цукор. По одному, продовжуючи перемішувати, додати 2 яйця.
- Хурму очистити від шкірки, перетворити на пюре, додати до масла з цукром і добре перемішати.
- Додати терту цедру апельсина.
- Поступово додатипросіяне борошно, перемішуючи, щоб у тісті не утворювалися грудочки.
- Додати розпушувач та мигдальне борошно.
- Усе добре перемішати і викласти у форму, попередньо змащену маслом та посипану борошном.
- Випікати за 170 градусів півтори години. Готовність перевіряти зубочисткою.
Торт "Медова хурма"
Інгредієнти для бісквіта:
- Яйця – 3 шт.
- Борошно – 200 г
- Цукор – 100 г
- Мед – 80 г
- Сода, розпушувач – по 0,5 ч. л.
Для карамелі:
- Цукор – 100 г
- Вершки – 60 г
- Масло вершкове, мед – по 20 г
- Хурма – 200 г
Для крему:
- Вершковий сир – 300 г
- Сметана 20% – 200 г
- Цукрова пудра – 80 г
Як приготувати:
- Для бісквіта збити яйця та цукор близько 10 хвилин до пишної піни.
- У сотейнику розтопити мед, додати соду і перемішати. Має утворитися піна. Додати до яєць і збити.
- Ввести просіяне борошно та розпушувач і перемішати лопаткою.
- Випікати за 170 градусів 30-40 хвилин.
- Для карамелі в сотейнику нагріти цукор, не перемішуючи, до розчинення. Ввести гарячі вершки. Потім – мед та вершкове масло, перемішати.
- Додати дрібно нарізану хурму, прибрати у холодильник.
- Для крему збити сир з цукровою пудрою, додати сметану і збити до густоти.
- Бісквіт розрізати на три коржі та промазати кремом. У кожному коржі зробити поглиблення по колу та викласти хурму в карамелі.
- Зверху прикрасити кремом.
Читайте також: