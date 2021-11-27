Випічка з хурмою – найвдаліші рецепти торта й тарта

Для торта "Медова хурма" потрібні м'які фрукти, вони з'єднаються з карамеллю і практично розтануть. Для тарта потрібні тверді, щоб тримали форму та не зіпсували зовнішній вигляд випічки

Випічка з хурмою - рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні

Хтось любить хурму просто їсти , хтось на собі випробував її смак, коли вона потрапляє у випічку. На відміну від ароматних пирогів з айвою, у десерти з цим рудим фруктом потрібно трохи менше цукру.

Якщо виберете тарт, то важливо не перетримати його в духовці, щоб хурма не стала м'якою і не зіпсувала візуальне враження. Адже вона не потрапляє усередину, а лежить зверху.

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Для торта від tutslad_ko треба приготувати крем на основі вершкового сиру, сметани та цукрової пудри, в начинку для тарта за рецептом cook_with_soul_and_love, крім хурми, потрібний звичайний, але хороший сир.

Тарт з хурмою

Тарт з хурмою / Фото: instagram.com/_cook_with_soul_and_love/

Інгредієнти для тіста:

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Борошно – 170-180 г

Жовток

Цукрова пудра – 20 г

Кефір – 2 ст. л.

Дрібка солі

Вершкове масло – 100 г

Для начинки:

Білок

Хурма – 2 шт.

М'який сир – 200 г

Цукрова пудра – 50 г

Як приготувати:

Змішати сухі інгредієнти для тіста: борошно, щіпку солі, цукрову пудру. Додати жовток, кефір та м'яке вершкове масло. Замісити тісто, щоб трохи прилипало до рук. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник. Білок збити до пишної піни із щіпкою цукрової пудри. Сир змішати з пудрою і обережно додати збитий білок. Акуратно перемішати ложкою. Розкочати холодне тісто, викласти в змащену вершковим маслом і присипану борошном форму, підрівняти краї. Викласти сирну масу. Хурму помити і нарізати красивими часточками, викласти зверху по колу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.

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Торт "Медова хурма"

Торт "Медова хурма" / Фото: instagram.com/tutslad_ko/

Інгредієнти:

Яйця – 3 шт.

Борошно – 200 г

Цукор – 100 г

Мед – 80 г

Сода, розпушувач – по 0,5 ч. л.

Для карамелі:

Цукор – 100 г

Вершки 33% – 60 г

Масло вершкове, мед – по 20 г

Хурма – 200 г

Для крему:

Сирний сир – 300 г

Сметана 20% – 200 г

Цукрова пудра – 80 г

Як приготувати: