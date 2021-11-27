Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Випічка з хурмою – найвдаліші рецепти торта й тарта

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 листопада, 18:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для торта "Медова хурма" потрібні м'які фрукти, вони з'єднаються з карамеллю і практично розтануть. Для тарта потрібні тверді, щоб тримали форму та не зіпсували зовнішній вигляд випічки
Випічка з хурмою - рецепти
Випічка з хурмою - рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні

Хтось любить хурму просто їсти , хтось на собі випробував її смак, коли вона потрапляє у випічку. На відміну від ароматних пирогів з айвою, у десерти з цим рудим фруктом потрібно трохи менше цукру.

Якщо виберете тарт, то важливо не перетримати його в духовці, щоб хурма не стала м'якою і не зіпсувала візуальне враження. Адже вона не потрапляє усередину, а лежить зверху.

Реклама

Для торта від tutslad_ko треба приготувати крем на основі вершкового сиру, сметани та цукрової пудри, в начинку для тарта за рецептом cook_with_soul_and_love, крім хурми, потрібний звичайний, але хороший сир.

Тарт з хурмою

Тарт з хурмою
Тарт з хурмою / Фото: instagram.com/_cook_with_soul_and_love/

Інгредієнти для тіста:

Реклама
  • Борошно – 170-180 г
  • Жовток
  • Цукрова пудра – 20 г
  • Кефір – 2 ст. л.
  • Дрібка солі
  • Вершкове масло – 100 г

Для начинки:

  • Білок
  • Хурма – 2 шт.
  • М'який сир – 200 г
  • Цукрова пудра – 50 г

Як приготувати:

  1. Змішати сухі інгредієнти для тіста: борошно, щіпку солі, цукрову пудру. Додати жовток, кефір та м'яке вершкове масло. Замісити тісто, щоб трохи прилипало до рук. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник.
  2. Білок збити до пишної піни із щіпкою цукрової пудри. Сир змішати з пудрою і обережно додати збитий білок. Акуратно перемішати ложкою.
  3. Розкочати холодне тісто, викласти в змащену вершковим маслом і присипану борошном форму, підрівняти краї. Викласти сирну масу.
  4. Хурму помити і нарізати красивими часточками, викласти зверху по колу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.

Читайте також:

Реклама

Торт "Медова хурма"

Торт "Медова хурма"
Торт "Медова хурма" / Фото: instagram.com/tutslad_ko/

Інгредієнти:

  • Яйця – 3 шт.
  • Борошно – 200 г
  • Цукор – 100 г
  • Мед – 80 г
  • Сода, розпушувач – по 0,5 ч. л.

Для карамелі:

  • Цукор – 100 г
  • Вершки 33% – 60 г
  • Масло вершкове, мед – по 20 г
  • Хурма – 200 г

Для крему:

  • Сирний сир – 300 г
  • Сметана 20% – 200 г
  • Цукрова пудра – 80 г

Як приготувати:

  1. Для бісквіту збити яйця та цукор близько 10 хвилин до пишної піни.
  2. У сотейнику розтопити мед, додати соду і перемішати до утворення піни. Піну влити до яєць, збити.
  3. Ввести просіяне борошно і розпушувач, перемішати лопаткою.
  4. Випікати за температури 170 градусів 30-40 хвилин.
  5. Для карамелі цукор у сотейнику на повільному вогні нагріти до розчинення. Ввести гарячі вершки.
  6. Додати мед та вершкове масло, нарізану хурму, перемішати. Остудити та відправити в холодильник.
  7. Для крему збити сир з цукровою пудрою, додати сметану і ще раз збити.
  8. Бісквіт розрізати на три коржі, кожний промазати кремом. Зробити у коржі поглиблення по колу та викласти хурму в карамелі.
  9. Сформувати торт, прикрасити за смаком.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти