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Сырники с хурмой – отличный вариант для вкусного начала дня

Ирина Маслова
28 декабря, 07:03
На 400 граммов творога нужна одна спелая и сочная хурма, она будет резаться на мелкие кубики. Вместо яйца автор рецепта предлагает взять желток

Пока хурма в легком доступе, ее нужно использовать по максимуму. Мы рассказывали, как приготовить бисквит и медовый торт с ней, теперь – рецепт сырников.

Важно хорошо растереть творог и перед тем, как жарить сырники, прогреть сковороду на среднем огне.

Сырники с хурмой / Фото: instagram.com/narisovano/

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Автор рецепта narisovano советует брать сочную хурму и не слишком твердую.

Сырники с хурмой

Ингредиенты:

  • 400 г творога;
  • желток;
  • хурма;
  • сахар – по желанию и вкусу;
  • 50 г муки + мука на формовку.

Как приготовить:⠀

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  1. Творог растереть с желтком и сахаром. С хурмы снять шкурку и нарезать мелкими кубиками. Добавить к творогу, перемешать. Всыпать муку и перемешать.
  2. На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
  3. Жарить на растительном масле с двух сторон. Сковороду предварительно хорошо прогреть на среднем огне.