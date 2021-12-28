Сырники с хурмой – отличный вариант для вкусного начала дня

Пока хурма в легком доступе, ее нужно использовать по максимуму. Мы рассказывали, как приготовить бисквит и медовый торт с ней, теперь – рецепт сырников.

Важно хорошо растереть творог и перед тем, как жарить сырники, прогреть сковороду на среднем огне.

Сырники с хурмой / Фото: instagram.com/narisovano/

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Автор рецепта narisovano советует брать сочную хурму и не слишком твердую.

Сырники с хурмой

Ингредиенты:

400 г творога;

желток;

хурма;

сахар – по желанию и вкусу;

50 г муки + мука на формовку.

Как приготовить:⠀

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