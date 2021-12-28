Сирники з хурмою – чудовий варіянт для смачного початку дня

Поки що хурма в легкому доступі, її потрібно використовувати по максимуму. Ми розповідали, як приготувати бісквіт та медовий торт з нею, тепер – рецепт сирників.
Важливо добре розтерти сир і перед тим, як смажити сирники, прогріти сковороду на середньому вогні.
Сирники з хурмою / Фото: instagram.com/narisovano/
Авторка рецепта narisovano радить брати соковиту хурму і не надто тверду.
Сирники з хурмою
Інгредієнти:
- 400 г сиру;
- жовток;
- хурма;
- цукор – за бажанням та смаком;
- 50 г борошна + борошно на формування.
Як приготувати:⠀
- Сир розтерти з жовтком та цукром. З хурми зняти шкірку та нарізати дрібними кубиками. Додати до сиру, перемішати. Всипати борошно та перемішати.
- На робочу поверхню насипати борошно та сформувати сирники.
- Смажити на олії з двох боків. Сковороду попередньо добре прогріти на середньому вогні.