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Сирники з хурмою – чудовий варіянт для смачного початку дня

Ірина Маслова
28 грудня, 07:03
На 400 грамів сиру потрібна одна стигла і соковита хурма, вона різатиметься на дрібні кубики. Замість яйця авторка рецепта пропонує взяти жовток

Поки що хурма в легкому доступі, її потрібно використовувати по максимуму. Ми розповідали, як приготувати бісквіт та медовий торт з нею, тепер – рецепт сирників.

Важливо добре розтерти сир і перед тим, як смажити сирники, прогріти сковороду на середньому вогні.

Сирники з хурмою / Фото: instagram.com/narisovano/

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Авторка рецепта narisovano радить брати соковиту хурму і не надто тверду.

Сирники з хурмою

Інгредієнти:

  • 400 г сиру;
  • жовток;
  • хурма;
  • цукор – за бажанням та смаком;
  • 50 г борошна + борошно на формування.

Як приготувати:⠀

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  1. Сир розтерти з жовтком та цукром. З хурми зняти шкірку та нарізати дрібними кубиками. Додати до сиру, перемішати. Всипати борошно та перемішати.
  2. На робочу поверхню насипати борошно та сформувати сирники.
  3. Смажити на олії з двох боків. Сковороду попередньо добре прогріти на середньому вогні.