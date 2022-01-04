Сырники с какао к завтраку – они станут вашими любимыми

Если сырники с авокадо – это все-таки очень оригинально для многих, а вот что касается какао, то здесь все понятно.
С ним сырники становятся невероятно красивого цвета с приятным привкусом шоколада.
Сырники с какао / Фото: instagram.com/narisovano/
В оригинальном рецепте нужно 10 граммов какао на 300 граммов творога. Экспериментируйте и, возможно, вам захочется сделать их более шоколадными.
Фудблогер narisovano напоминает: перед тем, как начинать жарить сырники, сковороду нужно хорошо прогреть на среднем огне.
Сырники с какао
Ингредиенты:
- 300 г творога;
- 1 яйцо;
- 100 г сливочного сыра;
- 20 г сахара;
- 40 г муки + мука на формовку;
- 10 г какао.
Как приготовить:⠀
- Творог растереть со сливочным сыром, добавить яйцо и сахар и снова растереть до максимально однородного состояния.
- Муку смешать с какао. Всыпать к творожной массе, перемешать.
- На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
- Жарить сырники на растительном масле. Сковороду не забыть предварительно хорошо прогреть на среднем огне. Жарить до румяной корочки с двух сторон.