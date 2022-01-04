Сырники с какао к завтраку – они станут вашими любимыми

Если сырники с авокадо – это все-таки очень оригинально для многих, а вот что касается какао, то здесь все понятно.

С ним сырники становятся невероятно красивого цвета с приятным привкусом шоколада.

Сырники с какао / Фото: instagram.com/narisovano/

Реклама

В оригинальном рецепте нужно 10 граммов какао на 300 граммов творога. Экспериментируйте и, возможно, вам захочется сделать их более шоколадными.

Фудблогер narisovano напоминает: перед тем, как начинать жарить сырники, сковороду нужно хорошо прогреть на среднем огне.

Сырники с какао

Ингредиенты:

Реклама

300 г творога;

1 яйцо;

100 г сливочного сыра;

20 г сахара;

40 г муки + мука на формовку;

10 г какао.

Как приготовить:⠀