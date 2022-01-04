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Сирники з какао до сніданку – вони стануть вашими улюбленими

Ірина Маслова
4 січня, 07:01
Підсилить смак сирників наявність вершкового сиру, його потрібно 100 грамів. Важливо перед початком обсмажування добре розігріти сковороду на середньому вогні

Якщо сирники з авокадо – це все-таки дуже оригінально для багатьох, а щодо какао, то тут усе зрозуміло.

З ним сирники стають неймовірно красивого кольору з приємним присмаком шоколаду.

Сирники з какао / Фото: instagram.com/narisovano/

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В оригінальному рецепті потрібно 10 г какао на 300 грамів сиру. Експериментуйте і, можливо, вам захочеться зробити їх шоколаднішими.

Фудблогерка narisovano нагадує: перед тим, як починати смажити сирники, сковороду потрібно добре прогріти на середньому вогні.

Сирники з какао

Інгредієнти:

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  • 300 г сиру;
  • 1 яйце;
  • 100 г вершкового сиру;
  • 20 г цукру;
  • 40 г борошна + борошно на формування;
  • 10 г какао.

Як приготувати:⠀

  1. Сир розтерти з вершковим сиром, додати яйце і цукор і знову розтерти до максимально однорідного стану.
  2. Борошно змішати з какао. Всипати до сирної маси, перемішати.
  3. На робочу поверхню насипати борошно та сформувати сирники.
  4. Смажити сирники на олії. Сковороду не забути добре прогріти на середньому вогні. Смажити до рум'яної скоринки з обох боків.