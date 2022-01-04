Сирники з какао до сніданку – вони стануть вашими улюбленими

Якщо сирники з авокадо – це все-таки дуже оригінально для багатьох, а щодо какао, то тут усе зрозуміло.
З ним сирники стають неймовірно красивого кольору з приємним присмаком шоколаду.
Сирники з какао / Фото: instagram.com/narisovano/
В оригінальному рецепті потрібно 10 г какао на 300 грамів сиру. Експериментуйте і, можливо, вам захочеться зробити їх шоколаднішими.
Фудблогерка narisovano нагадує: перед тим, як починати смажити сирники, сковороду потрібно добре прогріти на середньому вогні.
Сирники з какао
Інгредієнти:
- 300 г сиру;
- 1 яйце;
- 100 г вершкового сиру;
- 20 г цукру;
- 40 г борошна + борошно на формування;
- 10 г какао.
Як приготувати:⠀
- Сир розтерти з вершковим сиром, додати яйце і цукор і знову розтерти до максимально однорідного стану.
- Борошно змішати з какао. Всипати до сирної маси, перемішати.
- На робочу поверхню насипати борошно та сформувати сирники.
- Смажити сирники на олії. Сковороду не забути добре прогріти на середньому вогні. Смажити до рум'яної скоринки з обох боків.