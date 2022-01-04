Сирники з какао до сніданку – вони стануть вашими улюбленими

Якщо сирники з авокадо – це все-таки дуже оригінально для багатьох, а щодо какао, то тут усе зрозуміло.

З ним сирники стають неймовірно красивого кольору з приємним присмаком шоколаду.

Сирники з какао / Фото: instagram.com/narisovano/

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В оригінальному рецепті потрібно 10 г какао на 300 грамів сиру. Експериментуйте і, можливо, вам захочеться зробити їх шоколаднішими.

Фудблогерка narisovano нагадує: перед тим, як починати смажити сирники, сковороду потрібно добре прогріти на середньому вогні.

Сирники з какао

Інгредієнти:

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300 г сиру;

1 яйце;

100 г вершкового сиру;

20 г цукру;

40 г борошна + борошно на формування;

10 г какао.

Як приготувати:⠀