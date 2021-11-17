Сырники с рикоттой и шпинатом – такими вы их точно не пробовали

Вероятно, сырники – одно из немногих блюд, с которым можно делать все что угодно в хорошем смысле слова. То есть добавлять в них неожиданные ингредиенты, при этом не бояться все испортить. Ведь они получатся непременно.
Фудблогер narisovano рекомендует приготовить их с рикоттой, что сделает сырники максимально нежными. И еще – подержите тесто в холодильнике, если располагаете временем.
Сырники с рикоттой и шпинатом / Фото: instagram.com/narisovano/
Сырники с рикоттой и шпинатом
Ингредиенты:
- 200 г творога в брикете;
- 1 яйцо;
- 250 г мягкой рикотты;
- 1 ч. л. сухого чеснока;
- соль;
- 40 г свежего шпината;
- 50 г муки + мука на обвалку.
Как приготовить:
- Шпинат мелко порезать и обжарить с солью и чесноком.
- Творог смешать с рикоттой и яйцом. Добавить обжаренный шпинат, дополнительную соль и специи. Перемешать. Всыпать муку, перемешать.
- На присыпанной мукой поверхности сформировать колобки, а затем – сырники.
- Жарить сырники на растительном масле до румяной корочки. Сковороду не забыть предварительно хорошо прогреть на среднем огне.