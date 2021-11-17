Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Сырники с рикоттой и шпинатом – такими вы их точно не пробовали

Ирина Маслова
17 ноября, 07:01
Особенными их делает, конечно же, рикотта. Ее нужно чуть больше, чем творога. Шпинат предварительно обжаривается со свежим или сухим чесноком

Вероятно, сырники – одно из немногих блюд, с которым можно делать все что угодно в хорошем смысле слова. То есть добавлять в них неожиданные ингредиенты, при этом не бояться все испортить. Ведь они получатся непременно.

Фудблогер narisovano рекомендует приготовить их с рикоттой, что сделает сырники максимально нежными. И еще – подержите тесто в холодильнике, если располагаете временем.

Сырники с рикоттой и шпинатом / Фото: instagram.com/narisovano/

Реклама

Сырники с рикоттой и шпинатом

Ингредиенты:

  • 200 г творога в брикете;
  • 1 яйцо;
  • 250 г мягкой рикотты;
  • 1 ч. л. сухого чеснока;
  • соль;
  • 40 г свежего шпината;
  • 50 г муки + мука на обвалку.

Как приготовить:

  1. Шпинат мелко порезать и обжарить с солью и чесноком.
  2. Творог смешать с рикоттой и яйцом. Добавить обжаренный шпинат, дополнительную соль и специи. Перемешать. Всыпать муку, перемешать.
  3. На присыпанной мукой поверхности сформировать колобки, а затем – сырники.
  4. Жарить сырники на растительном масле до румяной корочки. Сковороду не забыть предварительно хорошо прогреть на среднем огне.