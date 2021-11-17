Сырники с рикоттой и шпинатом – такими вы их точно не пробовали

Вероятно, сырники – одно из немногих блюд, с которым можно делать все что угодно в хорошем смысле слова. То есть добавлять в них неожиданные ингредиенты, при этом не бояться все испортить. Ведь они получатся непременно.

Фудблогер narisovano рекомендует приготовить их с рикоттой, что сделает сырники максимально нежными. И еще – подержите тесто в холодильнике, если располагаете временем.

Сырники с рикоттой и шпинатом / Фото: instagram.com/narisovano/

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Сырники с рикоттой и шпинатом

Ингредиенты:

200 г творога в брикете;

1 яйцо;

250 г мягкой рикотты;

1 ч. л. сухого чеснока;

соль;

40 г свежего шпината;

50 г муки + мука на обвалку.

Как приготовить: