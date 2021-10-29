Сырники с твердым сыром и зеленью – идеальный рецепт к завтраку

Сырники – самый популярный выбор на завтрак и оспаривать это даже не смешно. Они бывают разными, зачастую сладкими. Но сырники с зеленью и чесноком тоже не сдают позиции.
В этом рецепте от lf_recepts_pp, кроме зелени, есть твердый сыр. Он натирается на мелкой терке и добавляется к творогу. По желанию сырники можно слегка обжарить, а потом довести до готовности в духовке.
Сырники с твердым сыром / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/
Сырники с твердым сыром и зеленью
Сырники с твердым сыром и зеленью / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- рисовая мука – 2 ст. л.;
- кукурузная мука – 1 ст. л.;
- сыр твердый – 80 г;
- зелень, соль, специи.
Как приготовить:
- Сыр натереть на крупной терке, зелень измельчить.
- Смешать все ингредиенты до однородности, сформировать сырники и обжарить до румяности.
- Переложить на застеленный противень и довести до готовности в духовке при 180 градусах в течение 10 минут.