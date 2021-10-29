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Сырники с твердым сыром и зеленью – идеальный рецепт к завтраку

Ирина Маслова
29 октября, 07:01
В рецепте есть рисовая и кукурузная мука это для тех, кто придерживается правильного питания. Эти сырники не будут хуже и с обычной мукой. Твердый сыр и свежую зелень берите свои любимые

Сырники – самый популярный выбор на завтрак и оспаривать это даже не смешно. Они бывают разными, зачастую сладкими. Но сырники с зеленью и чесноком тоже не сдают позиции.

В этом рецепте от lf_recepts_pp, кроме зелени, есть твердый сыр. Он натирается на мелкой терке и добавляется к творогу. По желанию сырники можно слегка обжарить, а потом довести до готовности в духовке.

Сырники с твердым сыром / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

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Сырники с твердым сыром и зеленью

Сырники с твердым сыром и зеленью / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

Ингредиенты:

  • творог – 200 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • рисовая мука – 2 ст. л.;
  • кукурузная мука – 1 ст. л.;
  • сыр твердый – 80 г;
  • зелень, соль, специи.

Как приготовить:

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  1. Сыр натереть на крупной терке, зелень измельчить.
  2. Смешать все ингредиенты до однородности, сформировать сырники и обжарить до румяности.
  3. Переложить на застеленный противень и довести до готовности в духовке при 180 градусах в течение 10 минут.

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