Сирники з твердим сиром та зеленню – ідеальний рецепт до сніданку

Сирники – найпопулярніший вибір на сніданок, і заперечувати це навіть не смішно. Вони бувають різними, часто солодкими. Але сирники із зеленню та часником теж не здають позиції.
У цьому рецепті від lf_recepts_pp, крім зелені, є твердий сир. Він натирається на дрібній тертці та додається до сиру. За бажанням сирники можна злегка обсмажити, а потім довести до готовності у духовці.
Сирники з твердим сиром / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/
Сирники з твердим сиром та зеленню
Сирники з твердим сиром та зеленню / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/
Інгредієнти:
- сир – 200 г;
- яйце – 1 шт.;
- рисове борошно – 2 ст. л.;
- кукурудзяне борошно – 1 ст. л.;
- сир твердий – 80 г;
- зелень, сіль, спеції.
Як приготувати:
- Сир натерти на тертці, зелень подрібнити.
- Змішати всі інгредієнти до однорідності, сформувати сирники та обсмажити до рум'яності.
- Перекласти на застелене деко і довести до готовності в духовці за 180 градусів впродовж 10 хвилин.