Сирники з твердим сиром та зеленню – ідеальний рецепт до сніданку

Сирники – найпопулярніший вибір на сніданок, і заперечувати це навіть не смішно. Вони бувають різними, часто солодкими. Але сирники із зеленню та часником теж не здають позиції.

У цьому рецепті від lf_recepts_pp, крім зелені, є твердий сир. Він натирається на дрібній тертці та додається до сиру. За бажанням сирники можна злегка обсмажити, а потім довести до готовності у духовці.

Сирники з твердим сиром / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

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Сирники з твердим сиром та зеленню

Сирники з твердим сиром та зеленню / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

Інгредієнти:

сир – 200 г;

яйце – 1 шт.;

рисове борошно – 2 ст. л.;

кукурудзяне борошно – 1 ст. л.;

сир твердий – 80 г;

зелень, сіль, спеції.

Як приготувати:

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