Сырное печенье на скорую руку – отличное как закуска к вину

Сопровождать вино может не только сыр, но и выпечка с ним. В Италии с этим делом отлично справляются хрустящие таралли.
Это сырное печенье, как утверждает его автор iamcookru, тоже отлично подойдет к вину.
Сырное печенье / Фото: instagram.com/iamcookru/
В его составе есть немного пармезана, а кукурузного крахмала больше, чем муки.
Еще одна важная вещь – попробовать вы его сможете очень быстро, печенье выпекается практически мгновенно.
Сырное печенье
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 10 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахарная пудра – 10 г
- Кукурузный крахмал – 60 г
- Мука пшеничная – 10 г
- Пармезан – 20 г
Как приготовить:
- Соединить взбитое яйцо, сливочное масло и тертый пармезан. Всыпать муку, сахарную пудру и крахмал.
- Замесить мягкое тесто, похожее на пластилин.
- Скатать небольшие шарики и выложить на противень. Выпекать 15-17 минут при 150 градусах.