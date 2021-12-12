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Сырное печенье на скорую руку – отличное как закуска к вину

Ирина Маслова
12 декабря, 09:07
Оно действительно быстрое, замешивается минут двадцать, выпекается еще меньше. Тесто нужно замешать на муке и кукурузном крахмале, потом добавить тертый пармезан

Сопровождать вино может не только сыр, но и выпечка с ним. В Италии с этим делом отлично справляются хрустящие таралли.

Это сырное печенье, как утверждает его автор iamcookru, тоже отлично подойдет к вину.

Сырное печенье / Фото: instagram.com/iamcookru/

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В его составе есть немного пармезана, а кукурузного крахмала больше, чем муки.

Еще одна важная вещь – попробовать вы его сможете очень быстро, печенье выпекается практически мгновенно.

Сырное печенье

Ингредиенты:

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  • Масло сливочное – 10 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахарная пудра – 10 г
  • Кукурузный крахмал – 60 г
  • Мука пшеничная – 10 г
  • Пармезан – 20 г

Как приготовить:

  1. Соединить взбитое яйцо, сливочное масло и тертый пармезан. Всыпать муку, сахарную пудру и крахмал.
  2. Замесить мягкое тесто, похожее на пластилин.
  3. Скатать небольшие шарики и выложить на противень. Выпекать 15-17 минут при 150 градусах.