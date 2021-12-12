Сирне печиво нашвидкуруч – вдале у якості закуски до вина

Супроводжувати вино може не лише сир, а й випічка з ним. В Італії з цією справою чудово справляються хрусткі таралі.
Це сирне печиво, як стверджує автор iamcookru, теж буде смачним до вина.
Сирне печиво / Фото: instagram.com/iamcookru/
У його складі є небагато пармезану, а кукурудзяного крохмалю більше, ніж борошна.
Ще одна важлива річ – спробувати ви зможете його дуже швидко, печиво випікається практично миттєво.
Сирне печиво
Інгредієнти:
- Масло вершкове – 10 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукрова пудра – 10 г
- Кукурудзяний крохмаль – 60 г
- Борошно пшеничне – 10 г
- Пармезан – 20 г
Як приготувати:
- З'єднати збите яйце, вершкове масло та тертий пармезан. Всипати борошно, цукрову пудру та крохмаль.
- Замісити м'яке тісто, схоже на пластилін.
- Скачати невеликі кульки та викласти на деко. Випікати 15-17 хвилин за 150 градусів.