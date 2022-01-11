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Сытный болгарский гювеч со свининой – готовится просто, съедается быстро

Ирина Маслова
11 января, 17:31
Вариантов у гювеча множество, но вот готовить его нужно в глиняных горшках. В Болгарию, по мнению кулинарных историков, это блюдо пришло из Турции

Свинина готовится быстро. Будь то в мультиварке с вином, оливками и помидорами, будь то этот красивый болгарский гювеч.

Блюдо древнее и почитаемое местными. Они готовят и подают его в одноименном глиняном горшке.

Гювеч со свининой / Фото: instagram.com/natalia_knyazeva_bg

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Вариантов гювеча много. Главное – это наличие болгарского перца и паприки.

Если захотите готовить его порционно, то в конце нужно разбить в каждый горшочек по яйцу, желток должен схватиться.

Рецепт взят со страницы kulinarnyj_zhurnal.

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Гювеч со свининой

Ингредиенты:

  • Свинина – 600 г
  • Рис круглозерный – 200 г
  • Перец болгарский – 2-3 шт.
  • Помидоры в томатном соусе – 400 мл
  • Лук – 1 шт.
  • Паприка молотая – 2 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Вода горячая – 800 мл
  • Соль, перец, петрушка

Как приготовить:

  1. Свинину нарезать на крупные кусочки. Лук нарезать на кубики, перец – небольшими полосками.
  2. На растительном масле обжарить свинину около 3 минут. Добавить лук, соль и перец, тушить на медленном огне 10 минут.
  3. К мясу добавить паприку, перемешать и влить 400 мл горячей воды. Тушить под крышкой 20 минут.
  4. Добавить болгарский перец и 3 ст. л. нарезанных помидоров в томатном соке. Всыпать сахар и тушить 10 минут.
  5. Добавить 200 г промытого риса, влить 400 мл горячей воды. Довести до вкуса солью и перцем.
  6. Переложить в горшок. Сверху выложить помидоры с томатным соком.
  7. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.