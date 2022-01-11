Ситний болгарський гювеч зі свининою – готується просто, з'їдається швидко

Свинина готується швидко. Чи то в мультиварці з вином, оливками та помідорами, чи то цей симпатичний болгарський гювеч.

Страва давня і шанована місцевими. Вони готують і подають її в однойменному глиняному горщику.

Гювеч зі свининою / Фото: instagram.com/natalia_knyazeva_bg

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Варіянтів гювеча багато. Головне – це наявність болгарського перцю та паприки.

Якщо захочете готувати його порційно, то наприкінці потрібно розбити в кожен горщик по яйцю, жовток має схопитися.

Рецепт взято зі сторінки kulinarnyj_zhurnal.

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Гювеч зі свининою

Інгредієнти:

Свинина – 600 г

Рис круглозерний – 200 г

Перець болгарський – 2-3 шт.

Помідори в томатному соусі – 400 мл

Цибуля – 1 шт.

Паприка мелена – 2 ч. л.

Цукор – 1 ч. л.

Вода гаряча – 800 мл

Сіль, перець, петрушка

Як приготувати: