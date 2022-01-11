Ситний болгарський гювеч зі свининою – готується просто, з'їдається швидко

Свинина готується швидко. Чи то в мультиварці з вином, оливками та помідорами, чи то цей симпатичний болгарський гювеч.
Страва давня і шанована місцевими. Вони готують і подають її в однойменному глиняному горщику.
Гювеч зі свининою / Фото: instagram.com/natalia_knyazeva_bg
Варіянтів гювеча багато. Головне – це наявність болгарського перцю та паприки.
Якщо захочете готувати його порційно, то наприкінці потрібно розбити в кожен горщик по яйцю, жовток має схопитися.
Рецепт взято зі сторінки kulinarnyj_zhurnal.
Гювеч зі свининою
Інгредієнти:
- Свинина – 600 г
- Рис круглозерний – 200 г
- Перець болгарський – 2-3 шт.
- Помідори в томатному соусі – 400 мл
- Цибуля – 1 шт.
- Паприка мелена – 2 ч. л.
- Цукор – 1 ч. л.
- Вода гаряча – 800 мл
- Сіль, перець, петрушка
Як приготувати:
- Свинину нарізати на великі шматочки. Цибулю нарізати на кубики, перець – невеликими смужками.
- На олії обсмажити свинину близько 3 хвилин. Додати цибулю, сіль та перець, тушкувати на повільному вогні 10 хвилин.
- До м'яса додати паприку, перемішати та влити 400 мл гарячої води. Тушкувати під кришкою 20 хвилин.
- Додати болгарський перець та 3 ст. л. нарізанихі помідорів у томатному соку. Всипати цукор та тушкувати 10 хвилин.
- Додати 200 г промитого рису, влити 400 мл гарячої води. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Перекласти у горщик. Зверху викласти помідори з томатним соком.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.