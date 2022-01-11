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Ситний болгарський гювеч зі свининою – готується просто, з'їдається швидко

Ірина Маслова
11 січня, 17:31
Варіянтів у гювеча безліч, але готувати його треба в глиняних горщиках. У Болгарію, на думку кулінарних істориків, ця страва прийшла з Туреччини

Свинина готується швидко. Чи то в мультиварці з вином, оливками та помідорами, чи то цей симпатичний болгарський гювеч.

Страва давня і шанована місцевими. Вони готують і подають її в однойменному глиняному горщику.

Гювеч зі свининою / Фото: instagram.com/natalia_knyazeva_bg

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Варіянтів гювеча багато. Головне – це наявність болгарського перцю та паприки.

Якщо захочете готувати його порційно, то наприкінці потрібно розбити в кожен горщик по яйцю, жовток має схопитися.

Рецепт взято зі сторінки kulinarnyj_zhurnal.

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Гювеч зі свининою

Інгредієнти:

  • Свинина – 600 г
  • Рис круглозерний – 200 г
  • Перець болгарський – 2-3 шт.
  • Помідори в томатному соусі – 400 мл
  • Цибуля – 1 шт.
  • Паприка мелена – 2 ч. л.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Вода гаряча – 800 мл
  • Сіль, перець, петрушка

Як приготувати:

  1. Свинину нарізати на великі шматочки. Цибулю нарізати на кубики, перець – невеликими смужками.
  2. На олії обсмажити свинину близько 3 хвилин. Додати цибулю, сіль та перець, тушкувати на повільному вогні 10 хвилин.
  3. До м'яса додати паприку, перемішати та влити 400 мл гарячої води. Тушкувати під кришкою 20 хвилин.
  4. Додати болгарський перець та 3 ст. л. нарізанихі помідорів у томатному соку. Всипати цукор та тушкувати 10 хвилин.
  5. Додати 200 г промитого рису, влити 400 мл гарячої води. Довести до смаку сіллю та перцем.
  6. Перекласти у горщик. Зверху викласти помідори з томатним соком.
  7. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.