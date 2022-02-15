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Так цветную капусту вы наверняка не готовили – она измельчается и запекается с другими овощами

Ирина Маслова
15 февраля, 18:30
Это очень простой рецепт, несмотря на всю красоту конечного результата. Вареную капусту нужно измельчить в пюре, сверху выложить пассерованные овощи и тертый сыр

Обычно с ней варятся супы или соцветия цветной капусты обжариваются в кляре. Все это безусловно вкусно.

Из нее, а сейчас подходящее время, можно делать классные заготовки.

Запеканка из цветной капусты с овощами / Фото: PRATİK YEMEK TARİFLERİ

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На эту запеканку мы обратили внимание сразу – ведь интересное решение для этого овоща. Пока капуста варится, можно нарезать и обжарить овощи.

Они, вместе с сыром, будут запекаться на пюре из капусты. И сделают это в течение 20 минут.

Рецепт нашли на канале PRATİK YEMEK TARİFLERİ.

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Запеканка из цветной капусты с овощами

Запеканка из цветной капусты с овощами / Фото: PRATİK YEMEK TARİFLERİ

Ингредиенты:

  • цветная капуста;
  • 3 яйца;
  • 3 ст. л. муки;
  • 150 г шампиньонов;
  • болгарский перец;
  • морковь;
  • лук;
  • 2 помидора;
  • 150 г твердого сыра;
  • соль, перец, острый перец, сушеная мята – по вкусу.

Здесь найдете рецепт брюссельской капусты, которая запекается с фрикадельками.

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Как приготовить:

  1. Капусту разобрать, нарезать и отварить до готовности. Слить воду и остудить.
  2. Вбить яйца и измельчить блендером до состояния пюре. Добавить муку и перемешать.
  3. Овощи нарезать ломтиками или по вкусу.
  4. Лук обжарить до прозрачности. Добавить морковь и грибы, обжарить 7 минут.
  5. Добавить помидоры и перец и тушить еще 5 минут. Добавить все специи и готовить несколько минут.
  6. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить пюре из цветной капусты. Разровнять. Сверху – пассерованные овощи. Затем – тертый сыр.
  7. Запекать 20 минут при 180 градусах.

Здесь увидите весь процесс приготовления запеканки из цветной капусты.