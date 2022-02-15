Так цветную капусту вы наверняка не готовили – она измельчается и запекается с другими овощами

Обычно с ней варятся супы или соцветия цветной капусты обжариваются в кляре. Все это безусловно вкусно.
Из нее, а сейчас подходящее время, можно делать классные заготовки.
Запеканка из цветной капусты с овощами / Фото: PRATİK YEMEK TARİFLERİ
На эту запеканку мы обратили внимание сразу – ведь интересное решение для этого овоща. Пока капуста варится, можно нарезать и обжарить овощи.
Они, вместе с сыром, будут запекаться на пюре из капусты. И сделают это в течение 20 минут.
Рецепт нашли на канале PRATİK YEMEK TARİFLERİ.
Запеканка из цветной капусты с овощами
Запеканка из цветной капусты с овощами / Фото: PRATİK YEMEK TARİFLERİ
Ингредиенты:
- цветная капуста;
- 3 яйца;
- 3 ст. л. муки;
- 150 г шампиньонов;
- болгарский перец;
- морковь;
- лук;
- 2 помидора;
- 150 г твердого сыра;
- соль, перец, острый перец, сушеная мята – по вкусу.
Здесь найдете рецепт брюссельской капусты, которая запекается с фрикадельками.
Как приготовить:
- Капусту разобрать, нарезать и отварить до готовности. Слить воду и остудить.
- Вбить яйца и измельчить блендером до состояния пюре. Добавить муку и перемешать.
- Овощи нарезать ломтиками или по вкусу.
- Лук обжарить до прозрачности. Добавить морковь и грибы, обжарить 7 минут.
- Добавить помидоры и перец и тушить еще 5 минут. Добавить все специи и готовить несколько минут.
- Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить пюре из цветной капусты. Разровнять. Сверху – пассерованные овощи. Затем – тертый сыр.
- Запекать 20 минут при 180 градусах.
Здесь увидите весь процесс приготовления запеканки из цветной капусты.