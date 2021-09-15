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Тефтели и фрикадельки из разных стран – 5 проверенных временем рецептов

Ирина Маслова
15 сентября, 17:04
Это шведские фрикадельки, крупные тефтели кюфта из Армении, американские митболы из мяса индейки и кефтедес из Греции. Их можно подавать с картофельным пюре, пастой или другим любимым гарниром

Почему проверенных временем? Потому что история этих блюд насчитывает даже не сотню лет, а несколько сотен. Это касается армянских тефтелей кюфта и шведских фрикаделек. С последними, кстати, пока неразбериха. Турки уверяют, что этот рецепт был привезен в Швецию Карлом XII.

Что касается американских митболов, то здесь сыграли роль итальянские иммигранты. Есть версия, что митболы появились из экспериментов над соусом бешамель и мясным фаршем. А вообще, вариаций каждых из ниже представленных мясных блюд существует множество. Поэтому немного видоизменять их вполне можно.

Рецепты тефтелей и фрикаделек из разных стран / Фото: freepik.com

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Кюфта из Армении

Тефтели с гречкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 700 г говяжий фарш;
  • 1 шт. лук репчатый;
  • 50 мл молоко;
  • 100 мл красное сухое вино;
  • 50 г сливочное масло;
  • соль, перец, специи – по вкусу;
  • зерна граната, зелень – для украшения.

Способ приготовления

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  1. Фарш посолить, поперчить. Добавить молоко, перемешать. По желанию можно добавить 50 мл коньяка.
  2. Лук мелко нарезать, соединить с фаршем.
  3. Сформировать большие фрикадельки, отварить в течение 25 минут в кипящей воде, в которую добавлено вино.
  4. Подавать целыми или порезанными со сливочным маслом, украсив гранатом и зеленью.

Польпетте из Италии

Польпетте – итальянские фрикадельки

Ингредиенты

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  • 500 г говяжьего фарша;
  • 1 шт. яйцо;
  • 50 г пармезана;
  • 2 ст. л. панировочных сухарей;
  • 2/3 ч. л. соли;
  • по 1 ч. л. базилик, орегано;
  • 2 ч. л. сухой чеснок;
  • Небольшой пучок петрушки:
  • 1 ст. л. оливкового масла для жарки.

Для соуса

  • 1 банка консервированных помидоров;
  • 1/2 ст. воды;
  • 4-5 зуб. чеснока;
  • соль, перец – по вкусу;
  • 1 ст. л. оливкового масла для жарки.

Способ приготовления

  1. Мелко нарезать петрушку. Добавить в фарш яйцо, тертый пармезан, панировочные сухари, базилик, орегано, сухой чеснок, соль, перец. Перемешать.
  2. Сформировать небольшие шарики размером с грецкий орех. На раскаленную сковороду налить оливковое масло. Обжарить с двух сторон, не до готовности.
  3. Для соуса на раскаленную сковороду налить оливковое масло, положить чеснок. Когда чеснок пожариться, убрать его. Это для ароматизации масла.
  4. Вылить в сковороду томаты, полстакана воды, соль перец по вкусу. Когда соус закипит, положить фрикадельки.
  5. Закрыть крышкой, тушить 30 минут на среднем огне.

Митболы из индейки

Митболы из индейки / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 700 г филе индейки;
  • 1 луковица;
  • 140 г сулугуни;
  • 2 зубчика чеснока:
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • соль, перец, петрушка – по вкусу.

Способ приготовления⠀

  1. Филе индейки пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Лук и петрушку мелко нарезать, сулугуни натереть на крупной терке.
  2. Индейку соединить с чесноком, пропущенным через пресс, луком, петрушкой и сулугуни. Посолить, поперчить по вкусу.
  3. Сформировать шарики и обжарить на растительном масле до румяной корочки.
  4. Переложить в форму и запекать 10 минут при 200 градусах.

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Кефтедес из Греции

Греческие тефтели кефтедес / Фото: instagram.com/svetusha_67/

Ингредиенты

  • 700 г микс свиного и говяжьего фарша;
  • 150 г мякиш белого хлеба;
  • 120 мл молоко;
  • по 1 шт. яблоко; лук
  • по 0, 5 ч. л. сушеная или свежая мята, корица;
  • 2 шт. яйцо;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Мякиш замочить в молоке, размять. Лук и петрушку мелко нарезать. Яблоко натереть на мелкой терке.
  2. В фарш добавить хлеб, лук, яблоко, яйца, петрушку, мяту и корицу. Посолить и поперчить. Хорошо отбить фарш.
  3. Сформировать небольшие тефтели.
  4. Разогреть растительное масло и обжарить кефтедес со всех сторон на сильном огне до румяной корочки.
  5. Убавить огонь, накрыть крышкой и тушить еще несколько минут.

Шведские фрикадельки

Шведские фрикадельки / Фото: instagram.com/moli__/

Ингредиенты

  • 1 кг говяжий фарш;
  • по 1/2 ст. панировочные сухари, репчатый лук;
  • 1 шт. яйцо;
  • по 1/2 ч. л. соль, перец;
  • 2 ст. молоко, говяжий бульон;
  • 1 ст. л. вустерширский соус;
  • петрушка, растительное масло.

Способ приготовления

  1. Смешать фарш, лук, яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо вымешать фарш и сформировать фрикадельки. Обжарить их с каждой стороны по 1 минуте.
  2. В чаше мультиварки смешать бульон и молоко, соль, перец, соус и довести до кипения.
  3. Добавить сметану и перемешать, чтобы она смешалась. Соус должен стать сливочным.
  4. Выложить фрикадельки в соус и протушить в течение 5 минут.
  5. Подавать с подготовленным рисом (лапшой или картофелем), украсить соусом и петрушкой.

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