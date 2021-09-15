Тефтели и фрикадельки из разных стран – 5 проверенных временем рецептов

Почему проверенных временем? Потому что история этих блюд насчитывает даже не сотню лет, а несколько сотен. Это касается армянских тефтелей кюфта и шведских фрикаделек. С последними, кстати, пока неразбериха. Турки уверяют, что этот рецепт был привезен в Швецию Карлом XII.

Что касается американских митболов, то здесь сыграли роль итальянские иммигранты. Есть версия, что митболы появились из экспериментов над соусом бешамель и мясным фаршем. А вообще, вариаций каждых из ниже представленных мясных блюд существует множество. Поэтому немного видоизменять их вполне можно.

Рецепты тефтелей и фрикаделек из разных стран / Фото: freepik.com

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Кюфта из Армении

Тефтели с гречкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

700 г говяжий фарш;

1 шт. лук репчатый;

50 мл молоко;

100 мл красное сухое вино;

50 г сливочное масло;

соль, перец, специи – по вкусу;

зерна граната, зелень – для украшения.

Способ приготовления

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Фарш посолить, поперчить. Добавить молоко, перемешать. По желанию можно добавить 50 мл коньяка. Лук мелко нарезать, соединить с фаршем. Сформировать большие фрикадельки, отварить в течение 25 минут в кипящей воде, в которую добавлено вино. Подавать целыми или порезанными со сливочным маслом, украсив гранатом и зеленью.

Польпетте из Италии

Польпетте – итальянские фрикадельки

Ингредиенты

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500 г говяжьего фарша;

1 шт. яйцо;

50 г пармезана;

2 ст. л. панировочных сухарей;

2/3 ч. л. соли;

по 1 ч. л. базилик, орегано;

2 ч. л. сухой чеснок;

Небольшой пучок петрушки:

1 ст. л. оливкового масла для жарки.

Для соуса

1 банка консервированных помидоров;

1/2 ст. воды;

4-5 зуб. чеснока;

соль, перец – по вкусу;

1 ст. л. оливкового масла для жарки.

Способ приготовления

Мелко нарезать петрушку. Добавить в фарш яйцо, тертый пармезан, панировочные сухари, базилик, орегано, сухой чеснок, соль, перец. Перемешать. Сформировать небольшие шарики размером с грецкий орех. На раскаленную сковороду налить оливковое масло. Обжарить с двух сторон, не до готовности. Для соуса на раскаленную сковороду налить оливковое масло, положить чеснок. Когда чеснок пожариться, убрать его. Это для ароматизации масла. Вылить в сковороду томаты, полстакана воды, соль перец по вкусу. Когда соус закипит, положить фрикадельки. Закрыть крышкой, тушить 30 минут на среднем огне.

Митболы из индейки

Митболы из индейки / Фото: freepik.com

Ингредиенты

700 г филе индейки;

1 луковица;

140 г сулугуни;

2 зубчика чеснока:

3 ст. л. растительного масла;

соль, перец, петрушка – по вкусу.

Способ приготовления⠀

Филе индейки пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Лук и петрушку мелко нарезать, сулугуни натереть на крупной терке. Индейку соединить с чесноком, пропущенным через пресс, луком, петрушкой и сулугуни. Посолить, поперчить по вкусу. Сформировать шарики и обжарить на растительном масле до румяной корочки. Переложить в форму и запекать 10 минут при 200 градусах.

Кефтедес из Греции

Греческие тефтели кефтедес / Фото: instagram.com/svetusha_67/

Ингредиенты

700 г микс свиного и говяжьего фарша;

150 г мякиш белого хлеба;

120 мл молоко;

по 1 шт. яблоко; лук

по 0, 5 ч. л. сушеная или свежая мята, корица;

2 шт. яйцо;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Мякиш замочить в молоке, размять. Лук и петрушку мелко нарезать. Яблоко натереть на мелкой терке. В фарш добавить хлеб, лук, яблоко, яйца, петрушку, мяту и корицу. Посолить и поперчить. Хорошо отбить фарш. Сформировать небольшие тефтели. Разогреть растительное масло и обжарить кефтедес со всех сторон на сильном огне до румяной корочки. Убавить огонь, накрыть крышкой и тушить еще несколько минут.

Шведские фрикадельки

Шведские фрикадельки / Фото: instagram.com/moli__/

Ингредиенты

1 кг говяжий фарш;

по 1/2 ст. панировочные сухари, репчатый лук;

1 шт. яйцо;

по 1/2 ч. л. соль, перец;

2 ст. молоко, говяжий бульон;

1 ст. л. вустерширский соус;

петрушка, растительное масло.

Способ приготовления

Смешать фарш, лук, яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо вымешать фарш и сформировать фрикадельки. Обжарить их с каждой стороны по 1 минуте. В чаше мультиварки смешать бульон и молоко, соль, перец, соус и довести до кипения. Добавить сметану и перемешать, чтобы она смешалась. Соус должен стать сливочным. Выложить фрикадельки в соус и протушить в течение 5 минут. Подавать с подготовленным рисом (лапшой или картофелем), украсить соусом и петрушкой.

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