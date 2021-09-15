Тефтели и фрикадельки из разных стран – 5 проверенных временем рецептов

Почему проверенных временем? Потому что история этих блюд насчитывает даже не сотню лет, а несколько сотен. Это касается армянских тефтелей кюфта и шведских фрикаделек. С последними, кстати, пока неразбериха. Турки уверяют, что этот рецепт был привезен в Швецию Карлом XII.
Что касается американских митболов, то здесь сыграли роль итальянские иммигранты. Есть версия, что митболы появились из экспериментов над соусом бешамель и мясным фаршем. А вообще, вариаций каждых из ниже представленных мясных блюд существует множество. Поэтому немного видоизменять их вполне можно.
Рецепты тефтелей и фрикаделек из разных стран / Фото: freepik.com
Кюфта из Армении
Ингредиенты
- 700 г говяжий фарш;
- 1 шт. лук репчатый;
- 50 мл молоко;
- 100 мл красное сухое вино;
- 50 г сливочное масло;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- зерна граната, зелень – для украшения.
Способ приготовления
- Фарш посолить, поперчить. Добавить молоко, перемешать. По желанию можно добавить 50 мл коньяка.
- Лук мелко нарезать, соединить с фаршем.
- Сформировать большие фрикадельки, отварить в течение 25 минут в кипящей воде, в которую добавлено вино.
- Подавать целыми или порезанными со сливочным маслом, украсив гранатом и зеленью.
Польпетте из Италии
Ингредиенты
- 500 г говяжьего фарша;
- 1 шт. яйцо;
- 50 г пармезана;
- 2 ст. л. панировочных сухарей;
- 2/3 ч. л. соли;
- по 1 ч. л. базилик, орегано;
- 2 ч. л. сухой чеснок;
- Небольшой пучок петрушки:
- 1 ст. л. оливкового масла для жарки.
Для соуса
- 1 банка консервированных помидоров;
- 1/2 ст. воды;
- 4-5 зуб. чеснока;
- соль, перец – по вкусу;
- 1 ст. л. оливкового масла для жарки.
Способ приготовления
- Мелко нарезать петрушку. Добавить в фарш яйцо, тертый пармезан, панировочные сухари, базилик, орегано, сухой чеснок, соль, перец. Перемешать.
- Сформировать небольшие шарики размером с грецкий орех. На раскаленную сковороду налить оливковое масло. Обжарить с двух сторон, не до готовности.
- Для соуса на раскаленную сковороду налить оливковое масло, положить чеснок. Когда чеснок пожариться, убрать его. Это для ароматизации масла.
- Вылить в сковороду томаты, полстакана воды, соль перец по вкусу. Когда соус закипит, положить фрикадельки.
- Закрыть крышкой, тушить 30 минут на среднем огне.
Митболы из индейки
Ингредиенты
- 700 г филе индейки;
- 1 луковица;
- 140 г сулугуни;
- 2 зубчика чеснока:
- 3 ст. л. растительного масла;
- соль, перец, петрушка – по вкусу.
Способ приготовления⠀
- Филе индейки пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Лук и петрушку мелко нарезать, сулугуни натереть на крупной терке.
- Индейку соединить с чесноком, пропущенным через пресс, луком, петрушкой и сулугуни. Посолить, поперчить по вкусу.
- Сформировать шарики и обжарить на растительном масле до румяной корочки.
- Переложить в форму и запекать 10 минут при 200 градусах.
Кефтедес из Греции
Ингредиенты
- 700 г микс свиного и говяжьего фарша;
- 150 г мякиш белого хлеба;
- 120 мл молоко;
- по 1 шт. яблоко; лук
- по 0, 5 ч. л. сушеная или свежая мята, корица;
- 2 шт. яйцо;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Мякиш замочить в молоке, размять. Лук и петрушку мелко нарезать. Яблоко натереть на мелкой терке.
- В фарш добавить хлеб, лук, яблоко, яйца, петрушку, мяту и корицу. Посолить и поперчить. Хорошо отбить фарш.
- Сформировать небольшие тефтели.
- Разогреть растительное масло и обжарить кефтедес со всех сторон на сильном огне до румяной корочки.
- Убавить огонь, накрыть крышкой и тушить еще несколько минут.
Шведские фрикадельки
Ингредиенты
- 1 кг говяжий фарш;
- по 1/2 ст. панировочные сухари, репчатый лук;
- 1 шт. яйцо;
- по 1/2 ч. л. соль, перец;
- 2 ст. молоко, говяжий бульон;
- 1 ст. л. вустерширский соус;
- петрушка, растительное масло.
Способ приготовления
- Смешать фарш, лук, яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо вымешать фарш и сформировать фрикадельки. Обжарить их с каждой стороны по 1 минуте.
- В чаше мультиварки смешать бульон и молоко, соль, перец, соус и довести до кипения.
- Добавить сметану и перемешать, чтобы она смешалась. Соус должен стать сливочным.
- Выложить фрикадельки в соус и протушить в течение 5 минут.
- Подавать с подготовленным рисом (лапшой или картофелем), украсить соусом и петрушкой.