Теплый куриный салат с грушами и мангольдом – идея для уютного семейного ужина

Почему осенние салаты особенные? Потому что у нас есть широкий выбор насыщенных вкусом ингредиентов, а отсюда – и бесконечное поле для кулинарных экспериментов. Этот рецепт разработан специалистами в области диетологи США. Они утверждают, что отварная, а потом немного запеченная курица в салате понравится самым маленьким. К тому же этот теплый салат достаточно полезный. Он сытный, поэтому вполне может заменить ваш традиционный ужин.

Теплый куриный салат с грушами и мангольдом

Ингредиенты

Теплый куриный салат с грушами / Фото: www.eatthis.com

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2 стакана нарезанной вареной курицы

6 стаканов нарезанного мангольда

1 груша, нарезанная

2 болгарских перца, нарезанных

1/4 стакана кедровых орехов, поджаренных

1/4 стакана оливкового масла

1 лук-шалот, измельченный

2 ст. л. свежего лимонного сока

2 ст. л. яблочного уксуса

1 ст. л. дижонской горчицы

1/4 ч. л. соли

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Оберните нарезанную курицу пергаментной бумагой, выложите на противень и прогрейте 10 минут. В большой миске смешайте мангольд, грушу, перец и кедровые орехи. В небольшой миске смешайте оливковое масло, лук-шалот, лимонный сок, уксус, горчицу и соль. Добавьте заправку к салату и перемешайте. Добавьте в миску теплую курицу, хорошо перемешайте и сразу подавайте.

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