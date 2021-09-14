Теплый куриный салат с грушами и мангольдом – идея для уютного семейного ужина

Почему осенние салаты особенные? Потому что у нас есть широкий выбор насыщенных вкусом ингредиентов, а отсюда – и бесконечное поле для кулинарных экспериментов. Этот рецепт разработан специалистами в области диетологи США. Они утверждают, что отварная, а потом немного запеченная курица в салате понравится самым маленьким. К тому же этот теплый салат достаточно полезный. Он сытный, поэтому вполне может заменить ваш традиционный ужин.
Теплый куриный салат с грушами и мангольдом
Ингредиенты
Теплый куриный салат с грушами / Фото: www.eatthis.com
- 2 стакана нарезанной вареной курицы
- 6 стаканов нарезанного мангольда
- 1 груша, нарезанная
- 2 болгарских перца, нарезанных
- 1/4 стакана кедровых орехов, поджаренных
- 1/4 стакана оливкового масла
- 1 лук-шалот, измельченный
- 2 ст. л. свежего лимонного сока
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 1/4 ч. л. соли
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Оберните нарезанную курицу пергаментной бумагой, выложите на противень и прогрейте 10 минут.
- В большой миске смешайте мангольд, грушу, перец и кедровые орехи.
- В небольшой миске смешайте оливковое масло, лук-шалот, лимонный сок, уксус, горчицу и соль. Добавьте заправку к салату и перемешайте.
- Добавьте в миску теплую курицу, хорошо перемешайте и сразу подавайте.