Тонкий и хрустящий домашний лаваш – простой рецепт

Потом этот лаваш можно использовать в приготовлении сытного завтрака ли подавать к первым блюдам.
Для этого рецепта тесто должно постоять в тепле около одного часа. Постарайтесь очень тонко раскатать тесто и жарить его на хорошо разогретой сухой сковороде.
Домашний лаваш / Фото: Depositphotos
Готовый лаваш нужно положить в контейнер и накрыть крышкой – так он пропарится.
Рецепты со страницы украинского фудблогера pastrycourse_kiev.
Домашний лаваш
/ Фото: Инстаграм
Ингредиенты:
- 150 г воды;
- 8 г (несколько щепоток) соли;
- 300 г муки.
Как сделать быстрый хачапури из лаваша – читайте здесь.
Как приготовить:
- Все ингредиенты смешать и замесить тугое тесто. Масса будет рыхлой. Оставить на 15 минут.
- Еще раз хорошо вымесить и оставить на один час. Разделить тесто на части. Очень тонко раскатать.
- Печь на сухой сковороде очень быстро, до появления коричневых пятнышек. Важно не пересушить.
- Лаваш убрать в контейнер и накрыть крышкой.