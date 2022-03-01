Тонкий и хрустящий домашний лаваш – простой рецепт

Потом этот лаваш можно использовать в приготовлении сытного завтрака ли подавать к первым блюдам.

Для этого рецепта тесто должно постоять в тепле около одного часа. Постарайтесь очень тонко раскатать тесто и жарить его на хорошо разогретой сухой сковороде.

Домашний лаваш / Фото: Depositphotos

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Готовый лаваш нужно положить в контейнер и накрыть крышкой – так он пропарится.

Рецепты со страницы украинского фудблогера pastrycourse_kiev.

Домашний лаваш

/ Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

150 г воды;

8 г (несколько щепоток) соли;

300 г муки.

Как сделать быстрый хачапури из лаваша – читайте здесь.



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