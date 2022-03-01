Тонкий і хрумкий домашній лаваш – простий рецепт

Потім цей лаваш можна використовувати у приготуванні ситного сніданку або можна подавати до перших страв.
Для цього рецепта тісто має постояти у теплі близько однієї години. Постарайтеся дуже тонко розкачати тісто і смажити його на добре розігрітій сухій сковороді.
Домашній лаваш / Фото: Depositphotos
Готовий лаваш потрібно покласти в контейнер та накрити кришкою – так він пропариться.
Рецепти зі сторінки української фудблогерки pastrycourse_kiev.
Домашній лаваш
/ Фото: Инстаграм
Інгредієнти:
- 150 г води;
- 8 г (кілька щіпок) солі;
- 300 г борошна.
Як зробити швидкий хачапурі з лаваша – читайте тут.
Як приготувати:
- Усі інгредієнти змішати та замісити туге тісто. Маса буде пухкою. Залишити на 15 хвилин.
- Ще раз добре вимісити та залишити на одну годину. Розділити тісто на частини. Дуже тонко розкачати.
- Пекти на сухій сковороді дуже швидко, до появи коричневих цяток. Важливо не пересушити.
- Лаваш прибрати в контейнер і накрити кришкою.