Торт "Мумия" на Хэллоуин – рецепт очень сливочного десерта

При желании меню на Хэллоуин, в нашем случае десертное, можно не ограничивать традиционным тыквенным пирогом. Вместе с ним стоит испечь белоснежный торт "Мумия".
В оригинальном рецепте предлагают использовать в тесте патоку, попробуйте заменить ее натуральным йогуртом.
Торт "Мумия" на Хэллоуин / Фото: www.womansday.com
"Бинты", которыми обертывается мумия для этого торта на Хэллоуин, делаются с помощью сливочной глазури, "глаза" – это шоколадное драже.
Торт "Мумия" на Хэллоуин
Ингредиенты:
- 450 г муки (может понадобиться больше);
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. пищевой соды;
- 1/2 ч. л. молотый мускатный орех;
- 1/2 ч. л. соли;
- 300 г сахара;
- 150 г сливочного масла;
- 3 больших яйца;
- 250 г тыквенного пюре;
- 1 ч. л. экстракт ванили или ванильный сахар;
- 150 г натурального йогурта.
Для глазури:
- 230 г сливочного сыра комнатной температуры;
- 150 г сливочного масла комнатной температуры;
- 150 г сахара;
- 50 г жирных сливок;
- 1/2 ч. л. экстракт ванили или ванильный сахар;
- шоколадное драже.
Как приготовить:
- Нагрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте формы для выпечки хлеба и выстелите дно пергаментной бумагой, оставив выступы.
- В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, мускатный орех и соль.
- Во второй миске взбейте сахар, масло, яйца, тыкву и ванильный сахар. Постепенно добавляйте мучную смесь, чередуя с йогуртом. Перемешайте.
- Разлейте смесь между по формам и выпекайте от 65 до 70 минут. Проверьте готовность зубочисткой. Охладите.
- Миксером взбейте сливочный сыр и масло до однородной массы. Добавьте сахар и взбейте до однородной массы.
- Влейте сливки и ваниль и взбивайте до образования мягких пиков, около 2 минут.
- Нанесите тонкий слой глазури (около стакана) поверх каждого торта.
- Перелейте остальную глазурь в кондитерский мешок с плоским наконечником и создайте "бинты".
- "Глаза" сделайте с помощью драже. Охладить.