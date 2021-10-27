Торт "Мумия" на Хэллоуин – рецепт очень сливочного десерта

При желании меню на Хэллоуин, в нашем случае десертное, можно не ограничивать традиционным тыквенным пирогом. Вместе с ним стоит испечь белоснежный торт "Мумия".

В оригинальном рецепте предлагают использовать в тесте патоку, попробуйте заменить ее натуральным йогуртом.

Торт "Мумия" на Хэллоуин / Фото: www.womansday.com

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"Бинты", которыми обертывается мумия для этого торта на Хэллоуин, делаются с помощью сливочной глазури, "глаза" – это шоколадное драже.

Торт "Мумия" на Хэллоуин

Ингредиенты:

450 г муки (может понадобиться больше);

2 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. пищевой соды;

1/2 ч. л. молотый мускатный орех;

1/2 ч. л. соли;

300 г сахара;

150 г сливочного масла;

3 больших яйца;

250 г тыквенного пюре;

1 ч. л. экстракт ванили или ванильный сахар;

150 г натурального йогурта.

Для глазури:

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230 г сливочного сыра комнатной температуры;

150 г сливочного масла комнатной температуры;

150 г сахара;

50 г жирных сливок;

1/2 ч. л. экстракт ванили или ванильный сахар;

шоколадное драже.

Как приготовить: