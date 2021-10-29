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Торт на Хэллоуин – как приготовить красивый, но простой десерт с шокладом и клубникой

Ирина Маслова
29 октября, 10:23
По сути, это воздушный бисквит, который пропитывается сливочным кремом. В качестве декора – растопленный темный шоколад и клубничный соус, его можно заменить вареньем

На этот торт вы потратите максимум два часа. Зато он большой, его хватит на всех, и вкусный. Кулинарный блогер Джессика Дэди рекомендует сделать отверстия в бисквите с помощью шпажки, так крем максимально его пропитает.

Итак, если запланировали торт на Хэллоуин с шоколадными подтеками – это отличный рецепт. Как приготовить сливочный торт "Мумия" – узнаете здесь.

Торт на Хэллоуин / Фото: www.goodto.com

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Торт с шоколадными и клубничными подтеками

Ингредиенты:

  • по 225 г сливочного масла, сахарной пудры;
  • 275 г муки;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 4 яйца, взбитые;
  • 4 ст. л. молока;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта.

Для "кровяных" подтеков:

  • 200 г нарезанной клубники или джема;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 100 г сахарной пудры.

Для крема:

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  • 250 г сливочного масла;
  • 500 г сахарной пудры;
  • 100 мл сливок;
  • 1 ч. л. ванильного сахара.

Для шоколадных подтеков:

  • 100 г темного шоколада;
  • 1 ст. л. растительного масла.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Взбить масло и сахар. По очереди добавить яйца, частями – просеянную муку и разрыхлитель.
  3. Добавить молоко и экстракт, перемешать. Вылить тесто в форму, застеленные пергаментом, выпекать до готовности примерно 25-30 минут. Дать остыть. Разрезать на части.
  4. С помощью деревянной шпажки сделать проколы на коржах.
  5. Для "крови" в сотейнике сварить клубнику, сахар и лимонный сок до загустения.
  6. Снять с огня, взбить блендером. Полить соусом коржи, оставив немного для украшения.
  7. Для крема сливочное масло, пудру, сливки и ваниль взбить венчиком до однородности.
  8. Смазать коржи кремом, сформировать торт и убрать в холодильник.
  9. Шоколад растопить на водяной бане, вмешать масло и немного остудить. С помощью чайной ложки полить торт шоколадом, чтобы получились подтеки.
  10. Убрать в холодильник до полного застывания шоколада.
  11. Украсить клубничным соусом и вернуть в холодильник на 25-30 минут.

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