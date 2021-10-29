Торт на Хэллоуин – как приготовить красивый, но простой десерт с шокладом и клубникой

На этот торт вы потратите максимум два часа. Зато он большой, его хватит на всех, и вкусный. Кулинарный блогер Джессика Дэди рекомендует сделать отверстия в бисквите с помощью шпажки, так крем максимально его пропитает.

Итак, если запланировали торт на Хэллоуин с шоколадными подтеками – это отличный рецепт. Как приготовить сливочный торт "Мумия" – узнаете здесь.

Торт на Хэллоуин / Фото: www.goodto.com

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Торт с шоколадными и клубничными подтеками

Ингредиенты:

по 225 г сливочного масла, сахарной пудры;

275 г муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

4 яйца, взбитые;

4 ст. л. молока;

1 ч. л. ванильного экстракта.

Для "кровяных" подтеков:

200 г нарезанной клубники или джема;

1 ст. л. лимонного сока;

100 г сахарной пудры.

Для крема:

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250 г сливочного масла;

500 г сахарной пудры;

100 мл сливок;

1 ч. л. ванильного сахара.

Для шоколадных подтеков:

100 г темного шоколада;

1 ст. л. растительного масла.

Как приготовить: